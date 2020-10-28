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夫罹癌、婆婆視力不佳！一家6口貧病老弱待援　鄉代得知捐物資

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▲地方民代提供生活物資由員警轉贈婦人一家度過生活困境。（圖／吉安分局提供，下同）

地方民代提供生活物資由員警轉贈婦人一家度過生活困境。（圖／吉安分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安警分局太昌派出所警員張晉喆、警員陳家篁在受理一起遺失物案件時，意外發覺住在秀林鄉水源村一戶低收入戶急需幫助，於是透過吉安鄉民代表劉靜文的熱忱協助，日前員警帶著一批米、油、麵等生活物資前往探視，希望轄她們能獲得即時的幫助。

太昌派出所警員張晉喆、警員陳家篁日前受理一起案件時，意外發現了婦人家中的困境，決定立即向派出所長蔡桓武回報此一狀況，經過警方聯繫，馬上就獲得鄉民代表劉靜文的全力支持，劉代表立即提供了一批生活物資，日前警方特別帶著愛心物資前去探望，讓婦人相當感動。

警方表示，中年婦人家裡共住有6口人，他的丈夫因罹患食道癌無法工作，婆婆則長期視力不佳，加上又有3位未成年子女要照顧，因此每月僅靠婦人微薄的收入來勉強度日，但是面對日常生活中水電及後續的醫療開銷，讓原本已是艱難的生活更是雪上加霜。

太昌派出所長蔡桓武表示，非常感謝轄區各級民意代表及善心團體長期的善行，在大家積極配合之下，只要是每逢佳節及慶典時期，或是透過警方聯繫，這些公益社團都會準備許多愛心物資，發放到弱勢家庭手中，也期待藉此拋磚引玉，讓愛心散播至社區每個角落。

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