夫妻開車闖農田車震…完事慘陷泥濘無法自拔　道路救援業者笑翻

▲一對夫妻闖農田車震，事後車子陷入泥濘，無奈叫道路救援。（圖／翻攝自Campbells Recovery臉書，下同）

圖文／CTWANT

英國白金漢郡（Buckinghamshire）米爾頓凱恩斯（MiltonKeynes），發生一起讓道路救援人員笑翻的「意外事故」。一對夫妻行經當地一處農田時，點燃熊熊愛火，遂將車子開進田中車震；沒想到，轎車卻因此陷入田地的泥濘中，使得兩人必須付給農地主人50英鎊（約台幣1,800元）請對方幫忙打電話叫道路救援。

根據《每日郵報》報導，道路救援業者25日在臉書專頁發文，表示自己處理了一件令人印象深刻的「有趣事故」。一對夫妻將車子開進田中車震，沒想到事後輪胎竟然陷入了泥濘中無法自拔，還被農地主人發現，對兩人大發雷霆。

救援業者寫道，為了平息農民的怒火，丈夫不好意思付給對方50英鎊，並請他幫忙打電話叫道路救援，「當我問對方救援地點時，那位丈夫不好意思的回答『你不可能找不到我，因為我是在場唯一的一輛轎車』。」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言，「駕照用雞腿換的嗎？竟然困在平坦的田中央？」、「告訴他們最近的旅館在哪吧，以免下次又被困在田裡」、「農民對偷盜和破壞農地的行為非常重視。」

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