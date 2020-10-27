中華職棒總冠軍賽31日開打　盧秀燕穿中信兄弟球衣全力加油

▲盧秀燕主持行動市政會議時，身穿中信兄弟球衣表達加油。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中華職棒總冠軍賽首戰31日在台中洲際棒球場開打，台中城市隊「中信兄弟」今年以上半季冠軍及全年勝率第一之姿迎戰統一獅，市長盧秀燕27日特地穿上中信兄弟象球衣主持行動市政會議，表達對中信兄弟的支持，盧還說，北屯人口多，建設需求也多，市府預計執行92件工程建設，經費達73億多元，期盼促進地方發展。

市府行動市政會議今天在北屯區公所舉行，盧秀燕特地穿上兄弟象球衣主持，並向當地里長、市民宣布多項好消息， 包括中央公園預計12月6日開幕，當天將邀請紙風車演出；投入65億元興建巨蛋，預計2022年開工；在北屯區公所對面將興建國民運動中心，預計追加1.3億元建設停車場，將送議會審議。

盧表示，市府投注在北屯的總經費達73億2000多萬元，其中超過百萬元經費的工程案有92案，77案正在執行，未來會再推動15案，許多案子是當地市議員、里長發覺並提報，由市府負責執行，這是大家共同的努力。

盧秀燕指出，中華職棒總冠軍賽將在北屯洲際棒球場登場，由台中城市隊「兄弟象」 對上統一獅，今年受到疫情影響，許多賽事延後或暫停，但台中今年成功舉辦世界職棒首戰，更是全球首發第一場職業運動賽事，獲得國際大力肯定與詳加報導，這是大家努力防疫的成果，她今天穿上城市隊球衣，就是要替球員加油，希望兄弟象旗開得勝、奪得冠軍。

運動局表示，感謝各界防疫英雄的努力和付出，象獅大戰時隔11年後，週六將在洲際棒球場點燃戰火，兄弟四場洲際主場賽事日期為第一戰10月31日、第二戰11月1日、第六戰11月7日和第7戰11月8日，歡迎球迷為球員加油打氣。

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