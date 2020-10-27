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台灣民意基金會／蘇貞昌成最討厭政治人物原因曝　韓國瑜排第3名

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會27日公布最新民調，其中台灣人最討厭的政治人物，行政院長蘇貞昌以15.2％位居第一，其次是前總統馬英九與前高雄市長韓國瑜。台灣基金會認為，蘇貞昌可能是「樹大招風」，也是「高溫廚房」現象。

根據民調結果，台灣人最討厭的政治人物，蘇貞昌有15.2%、馬英九9.9％、韓國瑜7.7%，接著是總統蔡英文7.3%、台北市長柯文哲3.5%、國民黨立委吳斯懷。

對此，台灣民意基金會分析，蘇貞昌為何是現今最被討厭的政治人物，原因在於「樹大招風」現象，也是「高溫廚房」現象。簡言之，蔡英文專注國防、外交、兩岸事務，大量減少攝入內政事務，避免捲入內政漩渦，而蘇貞昌自然成為眾矢之的。

台灣民意基金會指出，從防疫大小事到開放美萊豬進口，從經緯萬端的紓困政策到流感疫苗的分配，從兩岸軍事危機到媒體換照爭議，蘇貞昌幾乎無所不在，當然就出現「槍打出頭鳥」的結果。

至於馬英九、韓國瑜二人，台灣民意基金會認為，關鍵原因在於常和台灣主流民意唱反調；而蔡英文聲望雖然很高，但大權在握，對她失望的人應該不少；至於柯文哲方面人緣也越來越差。

▼台灣民意基金會最新民調，蘇貞昌成為台灣最討厭的政治人物。（圖／台灣民意基金會）

▲▼台灣民意基金會最新民調，蘇貞昌成為台灣最討厭的政治人物。（圖／台灣民意基金會）

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