國旅補助再+1！「進擊券」住宿省500元　11月開跑3步驟下載

▲年底國旅補助結束，觀光業恐再迎來寒冬。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

安心旅遊國旅補助將於10月底正式落幕，各大觀光業者擔心，補助結束後，觀光業恐怕再度迎來寒冬。因此民間觀光業者發起「民間版國旅補助」，目前已有近400家旅宿業者報名參加，民眾只要上網3步驟下載補助券，入住指定旅宿時就可折抵500元，目前東台灣家數最多，宜花東共有114家適用，補助將自11月1日起至明年12月31日。

截至今（27）日為止，已有近400家旅宿業者申請加入「住宿進擊券」計畫，各縣市旅宿業家數分別為宜蘭53家、花蓮37家、台東24家、屏東27家、高雄17家、台南11家、嘉義2家、台中29家、南投28家、苗栗19家、彰化6家、台北21家、新竹15家、桃園7家、基隆1家、金門19家、澎湖13家、馬祖6家，參與家數以東台灣114家最多。

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民眾可選擇旅館、民宿、觀光旅館入住，最低只要500元就可使用，目前已有10家連鎖飯店加入，包括福容大飯店、力麗觀光飯店、香城飯店集團、御宿旅館集團、花鄉連鎖飯店，部分業者也另外推出加碼活動，如泰安觀止可折500到1250元。

▲▼住宿進擊券11/1開跑，民眾只需上網登錄即可。（圖／記者李宜秦攝）

民眾只需三步驟，包括查看適用補助的旅館、完成訂房、上網登記入住日期，即可享有優惠，外國人也可使用，不需上傳身分證，由於此計畫是由業者自行發起，因此業者不需準備申報資料，補助計畫預計自11月起至明年12月底。另外未來預計發放1000萬份的實體補助券，提供民眾使用。

中台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰表示，今年觀光旅宿業歷經三溫暖，上半年疫情影響，旅宿住宿率只剩不到三成，損失達到160億，所幸7月起有安心旅遊補助，旅宿業生意好轉，不過11月開始補助結束，榮景也將跟著結束，再度進入觀光寒冬。

▲觀光業者自主發起國旅補助刺激觀光。（圖／記者李宜秦攝）

黃正聰表示，日前已詢問過交通部，但由於經費用於紓困方案，現下已沒有預算推出國旅補助，因此民間業者決定在政府找到預算前，自行發起補助，刺激旅客觀光消費，他估算，旅宿每房每晚可創造7000元的產值，若政府投入40億，就可回收560億元的觀光產值。

若有旅宿業者惡意抬高500元，再讓民眾折抵500元，等於讓旅客使用原價住宿的狀況，黃正聰表示，如果抓到就會將該業者列為黑名單，並踢出計畫內。

旅館公會全聯會理事長張榮南表示，旅行業推估，若遲無補助，年底恐會有千家旅行社倒閉，而旅館業恐怕也慘兮兮，他表示，如果政府沒有預算協助，旅宿業者「過年前會很慘」，希望政府加減給補貼，搭配民間自發的進擊券，達到加乘效果。

▲▼中台灣觀光產業聯盟表示，未來預計發行1000萬份實體進擊券，民眾也可掃QR Code使用優惠。另外還有舉辦抽獎活動。（圖／中台灣觀光產業聯盟提供）

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