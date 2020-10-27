日德海戰重要實證！　一戰時期大型沈艦現蹤青島膠州灣

▲青島膠州灣水下發現一戰時期大型沈艦遺址，為日德海戰提供重要實證。圖為發現的部分水下遺物。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

軍武中心／綜合報導

大陸近日宣布在青島膠州灣外圍海域，確認1處一戰時期的大型沈艦遺址，對過去發生在膠州灣（第一次世界大戰中唯一的亞洲戰場）的日德海戰提供重要實證資料。

《觀察者網》報導，關於2020年青島膠州灣外圍海域水下考古調查工作是於今年8月5日至9月23日進行，考古單位包含中國國家文物局水下文化遺產保護中心、山東省水下考古研究中心、青島市文物保護考古研究所等，合計探測面積50平方公里，總探測距離達566公里，潛水時長達3127分鐘。

為期50多天的調查工作中，在膠州灣內發現水下文化遺存疑點3處，其中於大公島南部海域確認1處一戰時期沈艦遺址，是這次調查中最重要的收獲。報導強調，在遺址採集到出水鋼鐵艦材、武器彈藥、扇葉、水管閥門、皮革鞋墊、煤塊等鐵質、銅質、木質、鉛質等材質的上百多件文物，可復原共45件，帶有文字的2件。

據了解，膠州灣位於山東半島的東南隅，古稱少海（齊景公與晏子遊於少海），又稱幼海、小海，清代及以後則稱膠灣、膠州澳、膠澳（1898年《中德膠澳租借條約》），近代叫膠州灣。此片海域形成近乎內海的天然良港，在歷史上占有重要的地理位置，過去德國知名地理學家李希霍芬來此地考察後，更是多次建議「鐵血宰相」俾斯麥選擇青島作為華北最大和最好的港口。

當然這次調查發現的一戰時期相關遺存，對研究發生在膠州灣的日德海戰（俗稱青島戰役）提供重要的實證資料。歷史記載，該戰役是第一次世界大戰初期日本進攻德國膠州灣殖民地及其首府青島的一場戰役，也是一戰遠東戰區唯一的一場戰役。

第一次世界大戰爆發後，日本以「英日同盟」為由加入戰爭，為謀求在中國的擴張以及報復20年前德國協同法國和俄國強迫其放棄遼東半島權益，1914年8月23日正式向德國宣戰，27日開始對當時德國殖民地的膠州灣進行海上封鎖，直至同年11月1日日軍發動總攻，導致德軍彈藥耗盡，各要塞最終紛紛投降，11月10日正式佔領膠州灣全境。日本佔領青島後一直到1922年撤軍為止，透過武力、移民、商業活動等方式實質控制了中國山東全境。