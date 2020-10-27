▲大吃大喝也能瘦！林姿佑「狠甩16公斤」，穿火辣戰服秀好身材。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲女星林姿佑鏟肉16公斤，穿上從影來尺度最大的性感戰服。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

剖下冬瓜，象徵向又肥又醜的自己說掰掰，女星林姿佑狠甩16公斤，穿上火辣戰服大秀好身材，剷肉成功的她，不僅重新找回自信美麗，更創下人生中最要的里程碑，從只能販賣婆媽類產品的離峰時段，搖身一變，成為各大節目搶手的瘦身產品代言人。

▲林姿佑從只能販賣婆媽類產品的離峰時段，變成各大節目搶手的瘦身產品代言人。

林姿佑表示，「以前在購物台，我只能賣一些婆婆媽媽的鍋碗瓢盆跟一些宗教類的商品，只要是漂亮的衣服或珠寶類，他們不太會想到讓我賣，但當我瘦下來之後，很多節目跟購物台有關漂亮衣服、珠寶還有美容保健的主題都會找我，上節目的機率整個就提高了」。

▲回想起從七字頭走回五字頭的減重血淚史，讓林姿佑落淚現場。

從七字頭走回五字頭並不容易，回想起過程中的血淚史，也讓林姿佑感性落淚，「因為我19歲就把甲狀腺割掉了，我一直長期是甲狀腺過低的患者，甲狀腺過低最大的缺點就是代謝是慢的，而且年紀越大是越慢，最重要我長期的工作壓力，所以身體的狀況，其實都處於低發炎狀態，所以吃很多東西都是過敏跟敏感的」。

▲試過無數減重產品及方法的林姿佑，最後靠德國引進的芙媚琳窈窕加強錠鏟肉成功。

試過無數減重產品及方法，林姿佑坦言傷身之外還容易復胖，直到遇見德國引進的芙媚琳窈窕加強錠，不但不用辛苦節食，還要她大吃大喝！林姿佑興奮表示，「我居然在減重的過程必須大吃大喝，可以不費吹灰之力的瘦下來，我只要多喝水就好了，其實多喝水本來就是健康的，只要在我吃飯的當中，記得吞兩顆芙媚琳窈窕加強錠，就可以輕輕鬆鬆沒有壓力的瘦下來」。

▲林姿佑興奮表示，完全不用節食，只要每天吞兩顆芙媚琳窈窕加強錠，就能不費吹灰之力的瘦下來。

林姿佑也提到，「很多人在減肥的過程中，可能皮膚會變黑、可能皮膚會變得乾乾的、可能會覺得有皺紋、可能會覺得無力，但我使用芙媚琳窈窕加強錠，完全都沒有這些後遺症的問題」。大吃大喝也能瘦，完全顛覆大眾對減重的既定印象，只要選對方法就能少走很多冤枉路，跟著林姿佑聰明選擇，不用吃苦就能找回少女般的窈窕曲線。