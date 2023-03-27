張競／敵前逃亡死刑？《戰時軍律》早就廢止　快幫長官補課

▲國防部副部長柏鴻輝被質詢「二膽兵陳嘉壎」時表示，戰時敵前逃亡是「死刑」。（圖／記者屠惠剛攝）

文／張競

國防首長法治觀念要與時俱進，軍法體系要教育長官，不要陷長官於無知與不義。

國防部副部長柏鴻輝先生在立法院答訊時，公開宣稱「敵前逃亡就是死刑」，會向各官兵進行宣導。並在林靜儀委員進一步建議，應直接表態二膽士兵離營逃亡案會以最嚴格的方式考慮時，柏鴻輝副部長當場說「當然最嚴格的方式考慮，這事情本來就不允許，在一個服兵役的立場來講，你今天在敵前逃亡就是死刑，沒有什麼好講的！」

可是當前《陸海空軍刑法》有關逃亡罪計有以下三條：

第 39 條

1. 意圖長期脫免職役而離去或不就職役者，處五年以下有期徒刑。但於六日內自動歸隊者，減輕其刑。

2. 戰時犯前項前段之罪者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑。

3. 前二項之未遂犯，罰之。

第 40 條

1. 無故離去或不就職役逾六日者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三十萬元以下罰金。

2. 戰時無故離去或不就職役者，處三年以上十年以下有期徒刑。

3. 無故離去或不就職役逾三十日，或戰時逾六日者，依前條之規定處罰。

第 41 條

1. 無故離去或不就職役而攜帶軍用武器、彈藥或其他直接供作戰之軍用物品者，處七年以上有期徒刑。戰時犯之者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

2. 犯前項前段之罪，於七十二小時內自首，並繳交所攜帶之物品者，減輕或免除其刑；其於偵查或審判中自白，並繳交所攜帶之物品者，減輕其刑。

3. 第一項之未遂犯，罰之。

請注意依據以上條文，目前《陸海空軍刑法》並無【敵前逃亡罪】

為何柏副部長會有這種直覺反應，那是因為《戰時軍律》第7條：敵前逃亡者，處死刑。在長年軍法教育下，職業軍人早就被洗腦到成為不知改變觀念。柏副部長是戰鬥機飛行員出身，絕對不知道《戰時軍律》已經在民國 91 年 12 月 25 日廢止，所以確實目前沒有【敵前逃亡罪】。

看到柏鴻輝副部長對於軍法條文理解程度脫離現實，我只能呼籲軍法體系要趕快幫長官補個課，不要在立法院不知本身法制理念已經脫離現實，再胡言亂語鬧出笑話！