熟女失眠見窗簾後一隻手　年輕男稱：我沒有受得住誘惑

▲有人試圖拉開窗簾。（示意圖／unsplash）

實習記者陳培鈞／綜合報導

來自寧波的方女士和丈夫入住杭州一家酒店，卻在晚上看見一隻手從窗簾後方伸進來，嚇得連忙叫醒丈夫並把房燈打開，並緊急通知櫃台。但酒店聲稱要有警方才能交出監視器畫面，無奈報警後才得知是隔壁房的男客人酒後闖禍，方女士為此要求兩萬元人民幣（約新台幣85000元）的精神賠償。

根據《1818黃金眼》報導，住在寧波的方女士和丈夫，帶父親到杭州做手術，因為房價便宜而選擇酒店入住。方女市表示，他們住在8樓，某晚夫妻倆正在睡覺，因為她睡得不熟，在林晨四點時隱約間看見有「一隻手」在拉窗簾，便叫醒丈夫，丈夫被吵醒後也大喊「幹嘛」，對方立刻收手逃跑。

報導指出，陽台外僅有柵欄隔著，加上房間窗戶只以簡單螺絲固定，有心人士可以使用工具輕易打開，甚至行兇。事件發生後，夫妻立刻聯繫櫃台，櫃檯人員卻堅持不給監視器畫面，表示需要等派出所來才配合，夫妻倆只好報警。

經警方調查後得知，開窗的是名男子，逃跑時被酒店保全抓住，還無意間說「我沒有受得住誘惑」。事後，疑似偷窺的男子也賠償一比錢給方女士，並在派出所達成和解；酒店則提出10倍房價的補償，但方女士不滿酒店的處理態度，要求2萬元精神損失費，雙方仍在協調中。