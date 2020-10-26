快訊／突然上下晃！09：08宜蘭規模4.7地震　最大震度3級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，26日9時8分發生芮氏規模4.7的有感地震，震央位於宜蘭縣蘇澳鎮，地震深度63.7公里，宜蘭縣、新北市最大震度3級。網友驚呼，突然上下震一下。
【 第064號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：109年10月26日09時08分03秒
震央位置：北緯24.58° 東經121.85°
震源深度：63.7公里
芮氏規模：4.7
相對位置：宜蘭縣政府南偏東方 19.0 公里 (位於宜蘭縣蘇澳鎮)
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：武塔
2級：蘇澳、冬山、南澳、宜蘭市、牛鬥、南山
1級：內城、大同
● 新北市地區最大震度3級
3級：新店
2級：烏來
1級：雙溪、新北市、五股
● 臺北市地區最大震度2級
2級：信義區
● 桃園市地區最大震度2級
2級：桃園市
1級：三光、新屋
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：五峰
1級：關西、竹東、峨眉
● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：太魯閣、西寶、鹽寮
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基
● 南投縣地區最大震度1級
1級：合歡山
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄、苗栗市