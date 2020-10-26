快訊／突然上下晃！09：08宜蘭規模4.7地震　最大震度3級

輕度颱風「莫拉菲」將轉中颱！中央氣象局預報員官欣平表示，莫拉菲發展滿快，今天（26日）有機會轉中颱。氣象專家吳德榮提醒，周四開始南下的冷空氣比前一波略強，周五達最強，周五晚、周六晨北台灣平地最低氣溫約可降至15、16度左右，有機率再創入秋新低溫。