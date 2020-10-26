三星會長2700億遺產稅「創歷史新高」　少主官司纏身！恐阻礙繼承

▲三星集團李健熙會長遺產稅初估高達2700億元，為李在鎔接班之路埋下變數。（圖／路透社）

記者張寧倢／綜合報導

南韓三星集團會長李健熙25日病逝，李健熙光股票就留下了超過18兆韓元（約新台幣4560億元）的遺產，繼承稅高達10.6兆韓元（約新台幣2700億元），金額創下南韓歷史新高。雖然李健熙長子、三星副會長李在鎔自6年前就掌握實質經營權，但天價般的遺產稅，加上官司纏身，能否順利接手三星只怕還有變數。

據韓聯社報導，李健熙持有三星電子、三星SDS、三星物產與三星人壽的最大股東或是最大股東的特殊關係人，在南韓上市股票富豪榜中排行第一。根據繼承稅法令，若贈與額超過30億韓元，將適用遺產50%的最高繼承稅率，如果故人是最大股東或特殊關係人，除股票評估額的60%原本會作為繼承稅繳納外，將再加收20%，據稅務師估計，稅額將高達10.6兆韓元。

報導指出，韓國公平委2年前指定李在鎔為三星企業集團代表人，李在鎔成為三星總裁，掌握實質經營權，擁有股份包括三星物產、三星人壽等共有15.7%，但三星電子的股份僅有0.7%，加上行賄、挪用公款的官司纏身，即使法律規定繼承稅可分成5年繳納並獲得股票擔保貸款，但部分股份的變動也是不可避免的。

▲三星電子副會長李在鎔目前在集團的持股約15.7%。（圖／路透社）

報導表示，未來李健熙的股份被家人分割繼承後，以李在鎔為中心的支配結構也會受到影響。大信經濟研究院本部長安上熙（音）表示，從目前的股份結構來看，李在鎔副會長出售（核心）股份來籌備繼承稅也不是一件容易的事情，這種情況必然與股份分配結構的變化有關。

報導分析，南韓執政黨正在推動的《保險業法》修訂也是個變數，如果修正案通過，三星人壽持有的三星電子股票最多須賣出20兆韓元（約新台幣5070億元）以上，李在鎔對三星電子的影響力將因此減弱。首爾大學行政研究院教授朴尚仁（音）說，「繼承以何種方式實現，會影響之後集團子公司經營權如何劃分。」此外還有人預測，從長遠來看，子公司有可能被李在鎔副會長等3個子女共同劃分。