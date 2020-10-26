美國5947萬人已決定總統人選！提前投票人數超過2016年

▲美國總統大選提前投票數預計將創下新高。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將於11月3日登場，選戰也進入白熱化階段，共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登無不使出渾身解數進行最後衝刺。如今距離大選日還剩9天，全美各地截至目前為止的提前投票數就已經來到5947萬人，超越2016年大選的提前投票總票數5830萬票，由此可見此次大選投票率將會大幅成長。

根據美國選舉計畫（United States Elections Project）統計，此次美國總統大選的提前投票人數截至25日已經來到5947萬票，其中郵寄選票就包含4006萬票。在疫情期間，許多選民寧願郵寄選票或是提前前往投票所投票，以避開人潮，減少感染機率。

▲美國民主黨總統參選人拜登與總統川普。（圖／路透）



根據CNN報導，2016年美國總統大選共有5830萬選民提前投下神聖的一票，佔整體選票的42%。2020年受到新冠肺炎疫情影響，各州回報的提前投票人數紛紛打破紀錄。在提早投票的選民中，民主黨的支持者仍處於領先優勢，但共和黨也在逐漸縮短兩者差距。

根據美聯社報導，共和黨選民已經開始陸續出現在提前投票的投票所現場，由此可見他們的確相信川普先前「郵寄選票有舞弊風險」的言論。登記為民主黨的選民有51%已經投票，共和黨則僅有31%，不過共和黨人士則預料，大部分支持者會在大選當日投票。

與前一次總統大選相比，各州的提前投票數都有明顯增加，紐澤西州是4年前同期的9倍，而德拉威爾州則前次大選的7倍多。

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