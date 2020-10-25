港人李彬豪在台雇徵信業者跟蹤港學運人士　移民署今驅逐出境

記者張君豪／台北報導

移民署25日將香港人李彬豪遞解出境，移民署表示，因李男接受香港方面委託在台雇用徵信業者，跟拍香港學運人士來台行程，認為與李彬豪當初申請來台居留目的不符，上午7點多將他帶往機場，搭乘長榮航空8點5分班機返回香港，實同強制驅逐出境。

▲移民署25日強制將港人李彬豪驅逐出境。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署25日強制將港人李彬豪驅逐出境。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署表示：香港人李彬豪違反申請居留目的，在台時間從事聘僱台灣徵信業者，跟監拍攝香港反送中青年參訪台灣活動，加上移民署調查，今年4月李的雇主就終止與他的雇傭關係，李彬豪的工作簽證已屬不實，行為也違反大陸港澳關係條例，將依規定終止李男居留許可，並強制驅逐出境，註記管制一段時間內不得再度申請來台。

但因李男涉及跟拍香港學運人士一案，當時接受檢方調查限制出境迄今，院檢通知移民署解除李男境管，移民署當下裁定祭出強制遣返處分。內政部長徐國勇強調，台灣是自由民主國家，不論國人、外國人來台期間，在台灣均有免於恐懼的自由，部分紅媒以雇用徵信社跟拍等不法手段在台情蒐，明顯利用台灣自由民主制度來進行滲透、傷害人權，其行為不為民主法治社會所認同。

移民署強調，外來人士在台應遵守我國之法律，如有不法情事，治安機關將依法究處，切勿心存僥倖，以身試法。

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