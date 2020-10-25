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時速120km撞爛5豪車！詐保女斷肋骨　集團爽賺4000萬寫「教戰手則」

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詐保集團吸收女性人頭（右二）成功詐保。（警方提供）

圖、文／鏡週刊

今年10月20日警方集結上百名警力，兵分多路對王姓男子為首的詐保集團執行同步拘提、搜索，逮捕以王姓及其成員許共計22人，查扣BMW及賓士廠牌車輛共計5部、現金276萬1000元、汽車保險合約書、人頭車主證件、存簿、印章、汽車行照、犯案用行動電話等相關證物。

王姓、許姓為首的詐保集團，就因為缺錢花用就撞車詐保，總共得手4000多萬後食隨之味，重新吸收多名家境困苦的人頭來申請產物保險，共同加入詐保行列。其中為加強新手訓練，更撰寫「詐保教戰守則」傳授方法，因為「獲利豐厚」還有詐保集團成員的母親還因此加入。

也有女性嫌外面薪水太低，決定鋌而走險被詐保集團吸收詐保，坐在職業車手旁邊，等到撞完車，她就坐到駕駛座，每次犯案過後只拿三、五千元，結果肋骨在高速衝撞時被撞斷，最終她同時被警方列為共犯。

警方查扣的價值數千萬的百萬豪車。（警方提供）

警方表示，「撞車手」為避免重傷，需練準角度從正後方高速追撞前車尾，確保安全氣囊爆開，並在身前墊枕頭，車速根據監視器顯示都超過120KM以上，其實詐保過程相當危險，「簡直玩命」。但是詐保集團成員貪圖高額保費，把撞車「當工作」在執行。

其中，由於詐保集團因為深知保險公司理賠運作，會四處物色「好說話」的產物保險業務，將保費「TRY（嘗試）到最高」，據知情人士表示，如果保險理賠的今而過低，還會被詐保集團成員罵一頓，並藉此「裝闊」取得保險業務信任，開出高額保險金。

警方查扣詐保集團現金、汽車保險合約書、人頭車主證件等犯案用行動電話等相關證物。（警方提供）

知情人士指出，因為保險業務的承接與客戶開發，與理賠科分屬不同部門，常常有保險業務因為業績壓力，不仔細審核被保人的身分成為徵信漏洞。儘管保險業列出重複理賠的「保險黑名單」，但是還是被詐保集團不斷換人頭所攻破。

警方表示，詐保集團的行為，除詐欺金錢造成保險公司及其善良保險人之損失外，且隨機高速猛烈撞擊停放路邊車輛，極可能對路過無辜民眾造成危險，由於詐欺行為乃一罪一罰，共犯與主嫌均同罪，且負有連帶民事賠償責任。目前初估詐保金額逾新臺幣4000萬元，全案依詐欺及違反組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。

【撞車詐保王2】女子時速120公里撞爛5豪車　結果一切為詐保
 


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