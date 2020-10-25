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千萬超跑被刮爛！她見「2屁孩當溜滑梯」氣昏　維修費讓家長臉綠

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屁孩把千萬名車當溜滑梯，下慘超慘。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

▲屁孩把千萬名車當溜滑梯，下慘超慘。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

圖、文／CTWANT

外型酷炫的超跑除了性能猛暴，身價也相當名貴，要是一不小心有閃失，接踵而來的恐怕是天價賠償金。大陸福州一名女車主近日到停車場開車時，發現她心愛的奧斯頓馬丁跑車出現多處刮傷，調閱監視器後發現2名屁孩竟然把價值400萬人民幣（約新台幣1700萬元）的名車當溜滑梯，氣得向對方家長求償25萬元。

《澎湃新聞》報導，家住福州市的林姓女子表示，她在本月20日開著價值400萬人民幣的奧斯頓馬丁跑車外出，並將車輛停在某個地下停車場，不料當自己準備離開時，赫見愛車的車頂和引擎蓋大面積受損，維修費高達80萬人民幣（約新台幣342萬元），讓她既心疼又生氣，決定調監視器揪出真凶。

根據監視器畫面，只見2名男孩先是在奧斯頓馬丁旁邊打轉，接著其中一人竟從車頭處重重踩上引擎蓋，並一路往車頂前進，再躺下身從上方滑下；而另一人看同伴玩得不亦樂乎，隨即有樣學樣照著做，2人就這樣來回多次才心滿意足地離開，簡直是把超跑當成溜滑梯在玩。

見價值連城的愛車被屁孩糟蹋，林女氣得報警，並向對方家長提出25萬人民幣（約新台幣107萬元）的求償，但雙方目前尚未達成共識，後續發展仍有待進一步追蹤。

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