水公司東港營運所主任突倒路旁不治…死因不明　屏警全力調查

記者陳崑福／屏東報導

自來水公司東港營運所59歲潘姓主任，24日凌晨倒臥在屏東縣長治鄉中興路，經人發現送醫不治，醫師初步發現因受外力衝撞致氣胸死亡，消息傳出，家人無法置信，由於生前工作相當認真，讓他的同事更是不捨，轄區的屏東警分局已調閱監視系統，全力釐清發生原因，並報檢察官明（25）日驗屍，查明死因。

潘姓主任多年前曾任東港營運所主任，以供應屏南地區為主的牡丹水庫輸水管線，由他規畫完成，成效有目共睹，後來調往屏東、水公司7區管理處工作。

明年是3年一科東港迎王祭典活動，勢必湧入大批遊客，因應原本小琉球、恆春地區的旅遊人潮，用水量勢必大增，避免引發水源不足疑慮，公司借重他對屏南地區管線的熟悉度，2019年再度將他回東港擔任主職務。

回任主任以來，運用地方人脈，完成南州、新園進水廠施設等工程，讓今年缺水得到緩解。

不料，今天清晨被發現路倒在長治鄉中興路，身體有外傷，經人發現送醫不治，警方已調閱沿線及路倒大樓監視系統，查明他路倒原因及路倒前後經過車輛，以釐清案情。

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