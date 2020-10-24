保存清末古窯遺址友達西大墩窯文化館開幕　盧秀燕親表感謝

▲西大墩窯文化館啟用，盧秀燕到場感謝友達光電。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

保存清領中晚期古窯的西大墩窯文化館24日落成啟用，台中市長盧秀燕親自到場觀禮。她感謝友達光電建廠發現古遺址未掩埋或丟棄，而是建館保存文化，永續推展在地歷史，盡心盡力付出，鼓勵學生多到文化館學習歷史。

今天上午，台中市長盧秀燕等人出席友達西大墩文化館落成啟用典禮，並慘方了解歷史文物保存方式。友達光電暨友達永續基金會、友達董事長彭双浪也親自為盧導覽，如數家珍般介紹館藏文物。

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▲▼西大墩窯文化館保存清末古窯遺址，該遺址已被台中市列為歷史建築。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，古窯原位於中科道路友達廠區旁道路，當初友達建廠時發現古物，不但未將古物掩埋或丟棄，反而花費大量精神、人力與金錢保存，花博期間更於后里園區設置友達微美館，花博結束後並將建物永續利用改建為西大墩窯文化館，讓在地歷史被保存與推廣，「非常感動！」

她也說，她代表市民對友達表達感謝，肯定善盡社會責任推廣文化，是台灣的企業典範，證明科技與文化也可以共榮共存。市府將發函轉知中市高中職以下學校，鼓勵師生可安排到西大墩窯文化館進行教學參訪，一同參與台中文化、了解歷史。

▲▼盧秀燕參觀窯文化館內館藏古物。（圖／台中市政府提供）

台中市文化局表示，2003年友達光電建廠時發現古窯，這是台中首次挖掘出清領中晚期的窯址遺跡，經調查窯爐為漢人社會中，燒製日常生活用品的陶窯，從此改變台灣長年認為清領陶器為外來的認知，極具保存意義，因此2007年以其外形特徵，命名為「西大墩窯陶瓷堆」，並登錄為中市歷史建築。

文化局說，西大墩窯位於台中科學園區友達廠區旁道路上，成功結合企業與文化資產，遺址保存讓市民認識在地文史，打造友善環境教育場域。

今日台中市政府副秘書長賴淑惠、文化資產處長李智富、友達光電暨友達永續基金會暨友達董事長彭双浪等人均參與盛會。

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