電偵機飛越台北上空？　美軍澄清：錯誤消息

▲美軍RC-135W電偵機日前也曾現身台灣西南空域。（圖／翻攝自美空軍官網）

文／中央社

美國太平洋空軍（PACAF）今天向中央社表示，關於RC-135W電子偵察機21日飛越台北上空的報導為錯誤消息，當時沒有美軍飛機出現在該區域。

軍事新聞網站「戰區」（The War Zone）22日報導，取得美國太平洋空軍一名軍官證實，一架RC-135W電子偵察機21日曾飛行經過台灣北部。不過，這項消息先前已遭台灣的空軍司令部駁斥。

美國太平洋空軍公共事務部今天以電子郵件回覆中央社指出：「太平洋空軍21日以不正確的訊息答覆了媒體關於RC-135W電子偵察機的提問。我們以下列聲明澄清並要求更正：報導所稱的日期與時間內，沒有美國任何飛機在該區域。」

「戰區」網站上原本的報導裡，今天也更新了來自美國太平洋空軍的更正訊息，修改標題為指稱關於RC-135W電子偵察機飛越台灣一事「空軍先是證實，之後撤回聲明」。

「戰區」網站上原本的報導，修改標題為指稱關於RC-135W電子偵察機飛越台灣一事「空軍先是證實，之後撤回聲明」。（圖取自戰區網頁thedrive.com）

更新的報導指出，太平洋空軍公共事務部門主管韋克曼（Tony Wickman）中校聯繫「戰區」網站，表示該部門人員先前關於RC-135W電子偵察機的回覆為錯誤消息，希望「戰區」網站更正。

「戰區」網站也補充了台灣方面的訊息，包括國防部否認有RC-135W飛越台灣上空，以及台灣媒體報導RC-135W曾進入台灣的航空識別區。