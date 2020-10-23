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台南慈母遭兒持鐵鎚剪刀殺死！心疼愛兒「主動辦出院」　疑種下禍根

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▲疑似患有思覺失調症的李男子，懷疑陳姓母親要害他，口角後憤而行兇，陳女經送醫急救不治身亡，李嫌依法送辦。（記者林云翻攝）

▲疑似患有思覺失調症的李男子，懷疑陳姓母親要害他，口角後憤而行兇，陳女經送醫急救不治身亡，李嫌依法送辦。（記者林云翻攝）

記者林悅／台南報導

台南佳里區發生兒子持刀及鐵鎚、剪刀等殺死母親的人倫悲劇，疑似患有思覺失調症的李姓男子，懷疑陳姓母親要害他，雙方發生口角後，竟行兇攻擊母親送醫傷重不治，據了解李男被強制就醫後，並非因病情穩定而出院，而是他向家人吵著要回家，家人不捨主動辦出院改成居家治療，疑種下殺身禍根！

▲疑似患有思覺失調症的李男子，懷疑陳姓母親要害他，口角後憤而行兇，陳女經送醫急救不治身亡，李嫌依法送辦。（記者林云翻攝）

據悉，30歲李嫌從國中開始出現疑似思覺失調症狀，家人帶他就醫，李嫌也有服藥控制，今年8月底，李嫌出現情緒失控，在家中亂摔東西情況，家人報案，並將李嫌強制送醫治療，9月30日甫從精神療養院出院，不料竟發生此一人倫悲劇。

▲疑似患有思覺失調症的李男子，懷疑陳姓母親要害他，口角後憤而行兇，陳女經送醫急救不治身亡，李嫌依法送辦。（記者林云翻攝）

據查，李男這次住院約1個多月，經住院治療，精神症狀部分改善，但仍有被害妄想情況，因李男經常打電話回家吵要出院，家人心疼李男，且為了讓李男感受親情，因此主動向院方提出出院要求，改成門診追蹤及申請居家治療。

▲疑似患有思覺失調症的李男子，懷疑陳姓母親要害他，口角後憤而行兇，陳女經送醫急救不治身亡，李嫌依法送辦。（記者林云翻攝）

李男在9月30日在家人陪同下辦理出院，公衛護理師於10月12日電訪李男母親，李母因擔心公衛護理師來訪李男會生氣，而暫時拒絕公衛護理師家訪。公衛護理師原訂10月26日將配合醫療團隊，前往李男住處進行居家治療時，進行家訪，以了解李男精神健康狀況，未料尚未等來醫療團隊，李男就疑因發病，殺害對他疼愛有加的母親，真是令人唏噓不已。

・煎煮炒炸通通辦得到
 

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