真有網友私警：豬排飯幾點賣？　「派出所幻想用餐」便當店爆紅　

記者陳凱力／新竹報導

之前曾因google評論「手銬鬆緊度剛好」被網友譽為「五星級的派出所」再次登上google評論話題，近日有不少網友留言評論「拘留室很舒服」、「上菜速度快，披薩起司很多」、「臭豆腐炸的很酥，泡菜加量不加價」、「豬排飯鹹而不膩，酥中帶脆，堪稱極品」，而引起跟風，不過有媒體發現，網友留言的「豬排飯」其實是對面便當店，因為距離近、不管再晚，數量再少都送，而成為竹北所犯嫌經常吃到的便當，因此才會有網友留言「豬排飯好吃」。

▲位於竹北派出所對面的便當店，意外與豬排飯連結。（左圖／記者陳凱力攝、右圖／東家便當提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

被媒體指稱是「好吃豬排飯」一事，竹北所對面的「東家排骨」也表示很意外，陳姓店長表示，不知道為什麼便當店會和「豬排飯」畫上連結，不過因為便當店就在派出所對面，多年來只要所裡有需要，不管時間多晚，即使只有一個便當，店裡都會幫忙送過去，可能因為方便所以常常成為用餐的選擇。對於這個「美麗的誤會」，陳姓店長說，「謝謝網友給我們極高的評價，這也是我們永續經營的動力，感謝網友支持東家便當。」

▲陳姓店長說，因距離近、不管時間與數量，都會幫忙外送到派出所。（圖／東家便當提供）

不過對於傳聞中「御用便當店」一事，竹北所也說，派出所附近很多餐飲店，通常犯嫌吃飯時間也不一定，所以還是要看附近哪些店家可以配合，並沒有獨厚某店家，而成為專屬「御用便當店」一事，但是對面的便當店的確是最近的，趕時間時還是會叫。

▲「派出所幻想用餐」梗實在太紅，員警接到不少民眾詢問，是不是真的有豬排飯可以吃，也有網友私訊「豬排飯幾點開始賣？」（圖／記者陳凱力翻攝）

另外，派出所莫名其妙成為「幻想餐廳」一事，員警除了覺得網友才有才，也只能一笑而過，但有員警說，網路留言繪聲繪影，已經漸漸造成他們的困擾，真的有民眾和網友私訊派出所詢問「竹北派出所真的有豬排飯可以吃嗎？」

0廚藝也不怕「聲寶3L日式多功能料理機」輸入折扣碼「hersp50」再折50元

►竹北派出所變豬排飯餐廳？ Google評論4.7顆星好評：餐點好吃、過夜首選



►竹北神獸級建案「百人漏夜排隊」是舊照？ 消保官質疑假新聞要查！

►「派出所幻想用餐」google刷出4.7星好評 傳說「溫柔正妹女警」出現了