超車爆衝突！男騎士控駕駛「鴨霸」：他持球棒打我後腦勺

▲機車騎士和男駕駛因為超車問題爆發口角糾紛，對方竟拿球棒下車理論。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有名男騎士15日上午接近8點，騎車經過鳥松區松埔與水管路口時，與一名開車的張姓男子因超車問題引爆口角，張男在雙方第一波口角後，還追上騎士並下車拿鋁棒朝對方不斷叫囂，甚至作勢要搶走騎士的手機，騎士被壓倒在地，之後沿路逃跑口中不斷喊著「幫忙報警」場面十分火爆，警方介入後，江姓騎士表示將對張姓男子提出傷害、毀損告訴。

▲騎士和男駕駛先在前幾個路口爆發口角糾紛。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據這名江姓騎士在臉書社團《台灣機車路權研討社》中的PO文，「他提到在路上騎得好好的，只要後面有車看不順眼，按你喇叭你不讓，而你又剛好錄到對方違規的畫面，對方可以直接下車打人喔！」

騎士形容兩段他錄下的畫面，「第一段是對方駕駛看前面機車騎士直接逼迫且違規，駕駛拉下車窗準備對我叫囂，我示意駕駛你的行為我都錄起來了，之後我也沒去特別與他發生衝突。」

▲男駕駛作勢搶騎士的手機，不讓男騎士報警。（圖／記者黃子倩翻攝）

第二段是「在騎了一段路後，對方駕駛追車並且直接下車拿鋁製球棒不停叫囂，我當下要拿手機準備報警，對方作勢要搶走我的手機且推倒我及機車，而這之間也波及一旁無辜的機車騎士，對方駕駛過程中不斷口出惡言，並順勢拿球棒往我後腦勺招呼（大概3-4次），我在這段過程也不斷大喊幫忙報警，目的就是希望能有其他目擊者來幫忙當證人。」

▲男駕駛（左側紫衣）持球棒下車與機車騎士理論。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這名江姓騎士與張姓男駕駛在鳥松區松埔與水管路口發生行車糾紛，經了解為民眾江姓男子騎乘機車於鳥松區大仁北路左轉文前路時，與民眾張姓男子駕駛自小客因超車問題發生糾紛，江男對開車的張姓男子提出傷害、毀損告訴，警方受理後將依法偵辦。

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