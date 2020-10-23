宜蘭綠九國際美食節！吃遍全世界　總統級主廚現買現做

▲▼宜市綠九國際美食節，讓你不用出國，在市場即可環遊世界。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

不用出國即可市場環遊世界，宜蘭市公所從10/31起至11/14日止，舉辦「在市場環遊世界－綠九國際美食節」活動，泰國、日本等國廚藝達人，帶你到「逛市場，買食材」，及示範異國美味。11/14上午還有「文創市集底家啦」當日消費不限金額都能換取集點貼紙，集滿3種不同貼紙，行李箱、多功能炒菜鍋等好禮等你抽獎！

宜蘭市長江聰淵表示，綠九市場裡無論是生鮮蔬果或是民生用品應有盡有，今（2020）年恰逢綠九市場成立30週年，因此推出不同於以往的活動，希望透過異國美食料理達人的帶領，讓民眾瞭解在傳統市場也能取得做出異國料理的新鮮食材，同時也讓民眾一解不易出國的苦悶，並為綠九市場注入新的活力。

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「在市場環遊世界－綠九國際美食節」活動，推出的異國料理體驗課，包含泰國、越南、馬來西亞與日本，泰國主廚馬秀君在宜蘭開設泰國政府認證的泰式雜貨餐廳，曾經擔任總統蔡英文來訪宜蘭時的泰式料理主廚，擅長道地的泰式料理，以料理傳達熱帶國家的熱情與豪爽。

越南講師則是台灣從事廚師工作達12年之久的阮氏金歡，目前為綠九市場金和小吃店老闆娘、台越料理都能得心應手，這次將透過道地越式調味，呈現越南獨特的風味與多樣性。

馬來西亞主廚錢耀平曾任海鲜餐館廚房助手、酒吧廚房主廚、其後經營多家不同料理風格的餐廳，料理經歷豐富，就像馬來西亞的飲食文化融合多國特性而形成獨樹一幟的料理風格。日本日課程則邀請目前任職於日本傳統工藝企業的大迫榮二，因為對料理深感興趣，自小就會跟哥哥一起研究做菜，日本的家常料理在漸涼的秋末，是最暖胃與暖心的療癒系美食

為了鼓勵民眾重新發現不一樣的傳統市場，11/14（六）上午特別推出「文創市場底家啦！－文創市集╳傳統市場」，活動當日11時30分，前民眾只要在綠九市場的任何攤位消費不限金額，即可獲得特製點數貼紙，集滿3種不同類型的貼紙，即可換取一張抽獎券，參加現場抽獎活動，有機會抽中行李箱、多功能炒菜鍋、特製紀念品等多項好禮！

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