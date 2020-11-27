等了12年！中部最大清水岩溫泉露營區　明年6月正式營運

▲彰化清水岩溫泉露營區空拍圖。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

剛獲公共建築景觀獎大獎的清水岩溫泉露營區，是中部最大且合法的露營區，整體工程已於2019年底完工，隨著社頭鄉被交通部觀光局評選為經典小鎮，前後歷經3任縣長，終於在日前完成OT案簽約，預計2021年6月即可營運，提供五星級體驗，預計將可帶動彰化東南角觀光旅遊及經濟發展。

縣府城市暨觀光發展處表示，社頭清水岩童軍露營區於1980年啟用迄今，已逾35年，隨著國內旅遊需求的改變，單一型態的遊憩活動場所已逐漸失去其競爭優勢，依據中華民國露營協會統計，目前台灣常態露營人口約達200萬人，並以親子家庭組成為主。縣府以此基地為核心，「舒適、貼心、幸福」為主題，重新打造全台第一平地最大「溫泉露營區」，園區共9.92公頃。

▲彰化清水岩溫泉露營區內部景觀。

城觀處表示，縣府依據促參法辦理社頭清水岩溫泉露營區委外經營，歷經三次公告招商，於109年8月辦理甄審會擇出最優申請人，經議約通過後成立專案公司「清水匯股份有限公司」與彰化縣政府辦理簽約，後續依契約將於明年1月完成點交作業及半年的裝修期，目標將朝明年暑假前開放營運，今日簽約儀式也特別在縣府中庭展示豪華露營帳篷及設備內裝。

▲彰化清水岩溫泉露營區內部景觀。

未來清水岩溫泉露營區預計2021年6月就可以試營運及正式營運，讓遊客可一次滿足溫泉、露營、烤肉、地景遊憩暨親子探索、地方產業體驗互動、寺廟巡禮、登山健行、自行車等活動，亦可配合時節參加各項精彩活動，屆時種種體驗活動，都歡迎民眾前來體驗。

▲彰化清水岩溫泉露營區內部景觀。

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困



►日本「神級精華」2400元→499元 開賣1小時飆破6座晴空塔高度