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美RC-135W偵察機飛越台北？　美媒：美空軍證實「例行任務」

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▲▼ 美國空軍RC135W偵察機 。（圖／路透）

▲美國空軍RC135W偵察機 。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

美軍機RC-135W偵察機21日上午疑似飛越台灣上空，消息引起外界震撼，我空軍司令部下午否認此消息。但是美媒《The Drive》報導，美國空軍證實，偵察機確實很罕見的飛過台灣。

航空觀察「東京雷達」（Tokyo Radar）、「Golf9」21日都發文表示，根據飛行軌跡，美國空軍RC-135W電偵機21日上午11時許疑似飛越台北上空，會持續追蹤飛航動態。但我空軍司令部嚴斥此為假消息。

根據《The Drive》報導，美國空軍在本周值行了一次極度不尋常的飛行任務，RC-135W偵察機進行情報蒐集、監視和偵查任務，而美軍也批准了最新的對台軍售，這些都發生在北京向台美釋放威脅訊息之後。

文中指出，美國太平洋空軍（PACAF）一名官員21日於聲明中指出，「我可以證實，一架RC-135W電偵機昨天確實飛越台灣北方，做為例行任務之一，由於行動安全，我無法討論任務的細節」。

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