美RC-135W偵察機飛越台北？　美媒：美空軍證實「例行任務」

▲美國空軍RC135W偵察機 。(圖/路透)

記者劉亭/綜合報導

美軍機RC-135W偵察機21日上午疑似飛越台灣上空,消息引起外界震撼,我空軍司令部下午否認此消息。但是美媒《The Drive》報導,美國空軍證實,偵察機確實很罕見的飛過台灣。

航空觀察「東京雷達」(Tokyo Radar)、「Golf9」21日都發文表示,根據飛行軌跡,美國空軍RC-135W電偵機21日上午11時許疑似飛越台北上空,會持續追蹤飛航動態。但我空軍司令部嚴斥此為假消息。

根據《The Drive》報導,美國空軍在本周值行了一次極度不尋常的飛行任務,RC-135W偵察機進行情報蒐集、監視和偵查任務,而美軍也批准了最新的對台軍售,這些都發生在北京向台美釋放威脅訊息之後。

文中指出,美國太平洋空軍(PACAF)一名官員21日於聲明中指出,「我可以證實,一架RC-135W電偵機昨天確實飛越台灣北方,做為例行任務之一,由於行動安全,我無法討論任務的細節」。

Japan time 21 October 12:22

The USAF RC-135W Rivet Joint was confirmed over Taiwan with multiple location information. I will continue to check if it is true. pic.twitter.com/BLD9sLIjlg