埔里妹聚餐被叫「南投人」秒翻臉！網點名：「中壢人」有同一毛病

▲原PO發文表示一段對話讓她傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

記者崔子柔／綜合報導

一名女網友表示，日前和朋友聚餐時，有一位不認識的人前來參加，她介紹自己老家在埔里，同桌友人回應「不就是南投嗎」讓她秒爆氣，全場氣氛也瞬間尷尬到極點。

原PO 20日在Dcard發文表示，她和高中同學一起和朋友們聚餐，其中一位男生向另一名女生詢問是哪裡人，她回應是「埔里人，但我現在住台北」。

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男方一聽就說，「那不就是南投嗎？我很喜歡南投的女生，皮膚都很白」，沒想到這句話竟讓對方怒了，埔里妹瞬間爆氣說「我是埔里！不是什麼南投！」

聚餐現場所有人聽了都傻眼，納悶「埔里不就在南投縣嗎？」男方為了緩和尷尬的氣氛，就笑著繼續說「埔里我去過啊，在南投不是嗎？」沒想到埔里妹更激動地解釋，沒有埔里人會說自己是南投人，「南投是鄉下，我像鄉下人嗎？」

原PO忍不住問，「埔里人真的都不覺得自己是南投人嗎？」，表示其他在台北出生長大的人也不會對南投有什麼歧視。

文章一出就有大批網友湧入回應，不少人覺得沒什麼差，也有人覺得埔里還不比南投發達。不過最多人點出住在「中壢」的人通常也都會介意被說是桃園人，「你可能沒去過桃園」、「就像每次朋友強調他是中壢人，我都會想說，喔，啊不是在桃園嗎」。

▼中壢人也常介意被說是桃園人。（圖／翻攝自Dcard）

