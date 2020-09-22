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太神了！調酒師大廳表演「火焰雞尾酒」　頂樓「感應器偵測」精準滅火

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（示意圖，非當事人／TALES ALL DAY Bar/Restaurant臉書）

▲調酒師使出經典的火燄調酒。（示意圖，非當事人／TALES ALL DAY Bar/Restaurant臉書）

圖文／CTWANT

為了在火災發生時能在最短時間滅火，各式煙霧、火焰感應器絕對是必備品，尤其是公眾場合更加需要。不過，大陸一間商場的感應器簡直就像「鷹眼」一樣厲害，竟然偵測到大廳一苗小小的火焰，之後從頂樓射出水柱精準滅火，讓網友大讚實在太神奇！

綜合陸媒報導，日前北京一間百貨商場在一樓挑高的中廳舉辦活動，特地架設舞台、請來調酒師進行花式表演。調酒師為了展現高超絕技吸引觀眾目光，使出經典的火燄調酒，預期聽見觀眾的讚嘆之聲。

觀眾的確是大聲驚呼沒錯，但卻不是為了調酒師美技，而是商場突然下雨啦！原來這間商場安裝了超厲害的火災感應器，竟然偵測到調酒師手上那一丁點的小火苗。

（圖／搜狐視頻）

▲頂樓火災感應器偵測到大廳小火焰，立刻射出水柱精準滅火。（圖／搜狐視頻）

接著頂樓滅火用的噴水口就往下朝一樓的調酒師射出水柱，而且還邊射邊移動，要將火苗周邊範圍全都淋濕，以杜絕任何一點可能引發火災的狀況。至於原本興致勃勃的調酒師，則被淋得落慌而逃！

（圖／搜狐視頻）

▲感應器還邊射水邊移動。（圖／搜狐視頻）

影片被網友錄下瘋傳，大家看後紛紛大笑表示「實在太神準」、「神感應」、「安全措施厲害」、「水炮太牛了」、「精準滅火」、「調酒師好無辜」、「必須稱讚商場」、「根本是消防演練現場吧」。

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