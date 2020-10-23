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今日「霜降」越晚越冷！一張圖看懂7日變化　氣象局：週末最低19度

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

▲週六至週日清晨颱風遠離，水氣減少，各地降雨趨緩。清晨溫度最低約19-22度 。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

記者董美琪／綜合報導

今（23日）是霜降，為秋天最後一個節氣。氣象局粉絲團表示，傳統上是北方已經要結霜，意味天氣要變冷，台灣變冷的時間似乎也反應在節氣上，「北東短暫雨整天涼，中南部降雨漸緩早晚涼，沿海風強浪大」。

「報天氣-中央氣象局」臉書團23日PO文，「週五颱風外圍環流及東北季風增強，各地都有降雨機會，以北北基宜為主，花東次之、桃園以南最為零星。週六至週日清晨颱風遠離，水氣減少，各地降雨趨緩，迎風面仍有局部降雨。清晨溫度最低約19-22度。週日白天至週三，東北季風減弱，迎風面仍有局部降雨。週一開始溫度日漸回升，各地大多多雲到晴。看起來，天氣上先濕後乾；先冷後熱，預計會越來越好。」

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23日（五）受到東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣較涼；水氣比今天略為減少，但北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲。

氣溫方面，將比22日（四）再降低一些，各地低溫約19至22度，局部沿海空曠地區將會更低一些，預估北部及東北部整天較涼，高溫僅約22度，花、東高溫約25至26度，中南部地區則約27至30度，各地早晚秋意濃，中南部日夜溫差稍大，應適時添加衣物以免受涼。

待24日（六）颱風遠離，回復到東北風影響的環境，25日（日）清晨之前東北季風帶來的冷空氣較為明顯，秋意較濃，北部及東北部整天較涼；其他地區早晚也涼，中部以北低溫僅19、20度左右，應適時添加衣物避免著涼；週日(25日)白天東北季風稍減弱，氣溫稍回升。

第17號中度颱風沙德爾，下午2時中心位於鵝鑾鼻西南西方730公里的海面上，向西北西移動，未來仍有稍增強的趨勢，23日（五）仍將提供水氣輸送至台灣附近。

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