兩全「奇美」麵包！　低磷鉀優良蛋白質腎臟病人可食用

▲奇美醫學中心營養科率先與奇美食品合作開發，推出專為腎臟病人設計，可每日安心食用的健康麵包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鬆軟Q彈、餡料豐富的軟式麵包，一直是多數台灣人早餐首選，吃的健康、少油減糖、高纖或雜糧的歐式麵包，更是蔚為風潮，惟在台灣人口老化下產生的慢性腎臟病發生率及洗腎率皆是全球之冠，洗腎過程中，市面上的麵包及點心因含磷鉀成分居高，幾乎不適合此類病人食用。

基於病人長久以來的需求，奇美醫學中心營養科率先與奇美食品合作開發，嚴選日本熊本製粉與日本專利技術植物性大豆鮮奶油，並運用主廚自製的天然湯種酵母與水合工法技術，推出超水潤的低麩質、低磷鉀健康麵點系列：低麩米圈圈、低麩纖蔬棒與低麩湯種南瓜包3種麵包與豆乳布丁一款小點心，為中南部醫院率先專為腎臟病人設計，可每日安心食用的健康麵包。

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奇美醫學中心營養科組長賴春宏提出，洗腎病人每日需嚴格限制飲食中磷、鉀、鈉等礦物質以及水份的攝取量。若能選擇低磷鉀含量的點心，又同時能提供優質蛋白質來源，腎臟病友即可安心享用。

奇美食品針對腎臟病人之日常飲食需求，選用日本首屈一指的優質米粉取代部分麵粉，其無麩質成分能降低敏感程度，零筋性的特色能增加麵包斷口性。同時，搭配日本石臼製粉，粉質細緻均勻，保留麥粒絕大部分的營養成分，同時展現原始風味。奶油採用業界首創專利技術的植物性大豆鮮奶油，與一般奶油相比，膽固醇約減少97％，較不會造成人體健康負擔，全素者亦可食用。

由於慢性腎臟病人須嚴格限制水份的攝取量，因此在研發健康麵包時，奇美食品烘焙主廚林子翔運用自製天然湯種酵母，強化麵包的濕潤度與化口性；技術上採水合工法，增加麵糰水份的吸收，烤焙後濕潤，減少腎友對喝水的渴望。每款健康麵點均符合低磷與低鉀，含糖量相對甜菠蘿麵包每100公克至少降低20％。每日一上架即秒殺的豆乳布丁，口感滑順香嫩，不僅受到奇美醫學中心病人們喜愛，亦是醫護人員指定的下午茶點心。

該款健康職人麵包，已先行在奇美醫學中心住院的腎臟病人伙食中搭餐供應，根據滿意度調查結果：病人們對於麵包的整體滿意度高達9成以上，外觀滿意度甚至達到9成5。由此可見，奇美醫學中心與奇美食品合作推出的健康職人麵包，不僅對病人生活有實質助益，味道及外觀皆有足夠吸引力而受到病人與一般民眾的喜愛。

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