　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

多維TW／「無中線」的台海危機

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／新華社攝）

文／廖士鋒 李虎門

台海近來頗不平靜。9月9日至10日，解放軍派遣30多架次、7艘軍艦在台灣西南海域演訓，並進入台灣防空識別區（ADIZ）。據國防部和軍方官方描述，解放軍離台灣本島南部最近距離僅166公里。政府還罕見大動作，由國防部和外交部舉行夜間記者會，怒斥中共的軍事行動。

同時，國防部自9月16日起，每日「圖說」解放軍進入「台防空識別區」的航跡圖以及機型，可以說兩岸軍事局勢邁入了一個「新常態」。另一方面，解放軍每日進入台海周遭的規模也已不在個位數，顯然這種「新常態」隱含了較以往更高的緊張與危機感。陸媒《環球時報》總編輯胡錫進甚至形容，「台灣現在就是1949年初被圍困起來的北平，城內上演的一切都已是茶壺裏的風暴」。

畫框設線 全憑實力

持平來說，所謂防空識別區，並非法律、更不是領土概念，與主權無涉，真實意義比較接近「安全」範疇。

既然如此，為何台灣官方還將防空識別區與領土主權作聯想？事實上，與空域相關的法律、政治、軍事概念本屬繁雜，內容又涵蓋「領空」、「飛航情報區」、「上層飛航情報區」、「防空識別區」、「終端管制區域」、「禁航區」、「限航區」等，一般民眾根本無法清楚掌握，最多也只了解台灣海峽中間有一條看似作為領土主權邊界的「海峽中線」。

不過，這條中線的存在與否，近日也成為兩岸彼此攻防的焦點。9月21日，外交部在回覆大陸外交部發言人汪文斌的「不存在所謂的海峽中線」時表示：「台灣與中國之間以海峽相隔，多年來兩岸對中線的默契，成為避免軍事衝突、維持和平穩定的現狀象徵。」換言之，透過外交部的回應，其實台灣官方也心知肚明，名義上的「海峽中線」，實際是「無中線」。

再者，從實際層面來看，依據民航局2020年版本的《台北飛航情報區飛航指南》，官方所劃定的「飛航情報區」，與國際民航組織（ICAO）的公告有明顯的範圍差異，差別在於有無越過台灣海峽。

而台灣官方至今仍堅持的「中華民國防空識別區」，是1950年代初期美國劃設，其範圍觸及了大陸浙江、江西與福建各省。而如今，兩岸軍事實力早已調換，台灣空軍僅能對海峽中線附近防空識別區的解放軍機艦活動給予具體回應，對於大陸東南各省上空解放軍機飛行，已無力過問。

也因此，無論是防空識別區，還是海峽中線，即便有濃濃的軍事意味，其實不具任何國際法理基礎，更遑論「領土主權」意涵。如果說，早期台灣軍機常常「造訪」中國大陸，現在解放軍「光臨」台海，更證明這些框框線線，只不過是實力的「化身」。

海峽緊張 美軍在哪？

更重要的是，這些框框線線已經形同虛設，且台灣也無空優之下，如何面對解放軍？尤其，台灣在戰略上已經「梭哈」、身先士卒站在美國反中戰線的最前沿，而大批次的解放軍機艦接近台灣時，美軍又在哪裏？

以9月9日至10日兩日的情況來說，國防部副部長張哲平強調，美軍機艦那兩天未在附近活動，美軍第七艦隊直到9月11日才於臉書宣佈提供一支「戰鬥準備部隊」，保護美國及盟友的集體海上利益，也是到9月11日近午才有美軍航母「雷根」號自日本橫須賀出港照片。但事後也證實，由於「雷根」號發生新冠肺炎（COVID-19）案例，需駛往關島與馬里亞納群島「演訓」，而非台海周邊。

對於美軍「慢半拍」表態，中央社其實也有報導，9月14日至18日的漢光36號電腦兵棋推演，美軍觀摩團「因疫情影響」不會來台，讓不少人聯想到馬英九8月10日才警告的「現在美軍根本不可能來」。但是樂觀者仍認為，美方研判事態還算可控所以保持觀望。然而持這類論點者並未提出，讓美軍介入台海的「那條線」到底是什麼？以及更重要的，「達標」之後美國真的會來救台灣嗎？

一個足以讓台灣人警惕的事實是，「芝加哥全球事務委員會」去年發佈的民調顯示，僅有38%的美國民眾支持美軍在中共武力犯台時干預，這個數字還是自1998年開始調查以來的最高值。換言之，美國救台灣的「能力」也許可以討論，但民調說明其出兵的「意圖」並是不高。

大陸太近 美國太遠

9月10日台灣官方兩場記者會「沒說出口的祕密」，或者說是想要極力迴避的事實，亦即台灣在戰略上的現實困境：大陸太近；美國太遠。

官方稱中共軍機入侵「中華民國防空識別區」、距離屏東最近僅166公里，然而這忽略了台灣本島與大陸的地理最近距離，是從新竹的南竂漁港出發，到福建平潭島僅有125公里。而9月18日中共軍機越過海峽中線，距離台灣本島更是僅68公里，以當日實際出現的殲-11戰機最大巡航速度2.1馬赫來算，兩分鐘就可飛抵台灣本島。

目前兩岸局勢已經不同於1999年李登輝提「兩國論」時期，甚至也不是2004年陳水扁連任後兩岸緊張，2015年M503航線爭議也難以比擬，因為中共已於今年9月18日宣告，將在台海周遭「實戰化」演練，這種密集接觸的形式若成為常態，一旦擦槍走火，台灣又將如何因應？

問題還是離不開政治。美國政治學者戴雅門（Larry Diamond）早已警告，不要把台灣放到美國總統的選戰中，但目前台灣又在眾多議題上替美國現任者站在「抗中」第一線，這個結構若是沒有改變，則兩岸局勢的緩和也就沒辦法找到契機，台灣也將時時刻刻為「美國到底會不會來？」、「能如何獨力對抗解放軍？」而提心吊膽。

在「大陸太近、美國太遠」的地理限制下，台灣一面倒向美國。甚至進口瘦肉精美豬都在所不惜，配合美國對中國大陸投以無比決絕的態度。當蔡英文呼籲中共自我克制「不要挑釁」的同時，台灣自身已看清現實、做好準備了嗎？

ET快訊
「霜降」清晨17.3℃創入秋新低　東北風吹冷北台灣！下探17
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

多維TW／「無中線」的台海危機

卜睿哲：美軍重新駐台可能導致美中斷交　「一原因」難獲他國支持

飛行超過93萬小時　美國海軍陸戰隊超級眼鏡蛇AH-1W退役

東風-17攻台是「牛刀殺雞」？　解放軍目標鎖美軍亞洲基地

海馬士系統可嚇阻解放軍？　施孝瑋：國軍從挨打變有反擊能力

美3筆對台軍售　張競：戰略阻嚇效果不必太吹噓

陸國防法草案曝光　「發動戰爭條件」多了一項

解放軍西藏軍區多兵種演練　近90%新裝備首次亮相

俄機隊阿拉斯加飛行1.5小時　美軍派F-22伴飛

轟-6N掛10米長空射導彈亮相　6500公里打擊範圍蓋第二島鏈

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

多維TW／「無中線」的台海危機

卜睿哲：美軍重新駐台可能導致美中斷交　「一原因」難獲他國支持

飛行超過93萬小時　美國海軍陸戰隊超級眼鏡蛇AH-1W退役

東風-17攻台是「牛刀殺雞」？　解放軍目標鎖美軍亞洲基地

海馬士系統可嚇阻解放軍？　施孝瑋：國軍從挨打變有反擊能力

美3筆對台軍售　張競：戰略阻嚇效果不必太吹噓

陸國防法草案曝光　「發動戰爭條件」多了一項

解放軍西藏軍區多兵種演練　近90%新裝備首次亮相

俄機隊阿拉斯加飛行1.5小時　美軍派F-22伴飛

轟-6N掛10米長空射導彈亮相　6500公里打擊範圍蓋第二島鏈

川普預告「連任後會對北京做出很多事」：都是中國害的！你等著瞧

創紀錄！一馬貪瀆案「高盛認罪」　美國罰款838億

美參院司委會通過　傳喚臉書推特執行長

看好財政刺激措施加碼　美股收紅漲152點

川普檢測新冠肺炎呈陰性　傳邀拜登之子前合夥人出席總統辯論

拜登支持者77%感到壓力：怕像4年前希拉蕊爆冷門　先假裝川普贏了

iPhone12今天開賣！各大電信商推好康拚人氣　蘋果直營店淡定迎客　

短、中長髮適合不同捲度！掌握挑選小技巧　修飾出完美臉型

多維TW／「無中線」的台海危機

「霜降」清晨17.3℃創入秋新低　東北風吹冷北台灣！下探17℃

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

軍武熱門新聞

卜睿哲：美軍駐台可能導致美中斷交

海馬士系統可嚇阻解放軍？　施孝瑋：國軍從挨打變有反擊能力

美國海軍陸戰隊超級眼鏡蛇AH-1W退役

東南亞海盜都怕他！　台餐廳老闆轉行賣軍火揭血腥內幕

多維TW／「無中線」的台海危機

陸修《國防法》　增發動戰爭條件

陸用東風-17攻台是牛刀殺雞？

俄機隊阿拉斯加飛行1.5小時　美F-22伴隨

美3筆對台軍售　張競：戰略阻嚇效果不必太吹噓

「台版死神」無人機台東試飛成功

轟-6N掛10米長空射導彈亮相

若美軍駐台　胡錫進：一定開戰

武統台灣五部曲！登陸成最大難點

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

更多熱門

相關新聞

卜睿哲：美軍駐台可能導致美中斷交

卜睿哲：美軍駐台可能導致美中斷交

美國國防安全合作局（DSCA）21日表示，國務院已批准售台3項軍武，總額18億1130萬美元（約新台幣519億5898萬元）。美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲認為，假如美國在台灣駐軍，北京當局可能會提出斷交要求。

澳洲特種部隊軍官濫殺戰俘內幕曝光

澳洲特種部隊軍官濫殺戰俘內幕曝光

國台辦回應美軍售案：以武拒統，帶來深重災難

國台辦回應美軍售案：以武拒統，帶來深重災難

退役士兵徵召死亡　印度軍方拒交還遺體

退役士兵徵召死亡　印度軍方拒交還遺體

陸用東風-17攻台是牛刀殺雞？

陸用東風-17攻台是牛刀殺雞？

關鍵字：

多維TW軍武軍武台灣

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

邵庭168斷食2個月「體脂降到15.8」！飲食法公開

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

美對台軍售18億！　陸國防部這樣說

KID露骨告白「每一個温貞菱都很可愛」！

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面