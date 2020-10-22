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收128萬聘金才嫁！她見「婆家真相」秒退婚　遭心碎男怒砍70刀慘死

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（示意圖／pixabay）

▲女子見男方家的經濟能力不如想像中優渥，火速退婚。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

在傳統習俗中，男方要迎娶新娘前，都會給女方一筆聘金，原本是為了答謝岳夫母對妻子的養育之恩，然而只要一牽扯到錢，凡事都可能變質。大陸江西一名年輕男子為了娶媳婦，硬是湊出30萬人民幣（約新台幣128萬元）的聘金，誰知女方後來反悔退婚，即便對方把錢退回，他仍氣憤難平，將女子亂刀砍死。

《網易新聞》報導，25歲的許俊（化名）家住鷹潭市，從小生長在普通的務農家庭，因此他年紀雖輕，就不斷被家人要求盡快娶媳婦；在媒婆的奔走下，他被安排和同樣面臨催婚壓力的女孩葉葉（化名）相親，雖然雙方沒有感情基礎，但為了盡快結婚，仍在短短22天內完成訂婚，從陌生人變成名義上的夫妻。

雙方婚事敲定後，許俊陸續花了40萬人民幣（約新台幣171萬元），其中聘金就要22.8萬元，加上見面禮4萬、打首飾費用3.5萬、上門錢等，光是付給女方家人的錢就超過30萬，還不包含為了婚事翻修老房子、貸款買車、宴請賓客等，種種花費讓許家人捉襟見肘，最後還是靠親戚幫忙，才勉強湊到錢。

沒想到，當葉葉發現男方家的經濟能力不如想像中優渥，隨即萌生了悔婚的念頭，甚至不顧當地風俗返回娘家居住，並三番兩次地表示「自己被騙了」，最後更決定退婚；至於已經收下的32萬，儘管女方願意退還，許家人卻無法接受，認為算上所有請客吃飯和買車的費用，總共40多萬全打了水漂。

正當雙方家人為此吵得不可開交，許俊的心中早已起了殺機，他在去年4月潛入女方家中，對著熟睡中的葉葉狂砍70多刀，導致對方身首幾乎分離，當場慘死。實際上，這並非第一次有情侶因聘金決裂，日前一名男子當街暴打女友，原因是女方不僅要求買房，還索討30萬的聘金，遭拒後又不願分手，甚至找人圍毆男友，最終讓他忍不住失控。

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