郵政局長買卡地亞手錶賄賂4高管　澳洲總理下令革職調查

▲澳洲總理莫里森。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）22日下令，要澳洲郵政局長下台，為非法賄賂郵政內部的四位高級官員負責，如果接下來的內部調查還出現漏洞，董事會也要負起責任，甚至在聽證會上公開直言，「如果妳不想站在旁邊接受質詢，妳可以走了。」

「前」澳洲郵政局局長霍爾蓋特（Christine Holgate）涉嫌在2018年10時購買4支各3000美元的卡地亞（Cartier）名錶，來分別獎勵4位內部高管，讓他們放寬郵局的銀行業務限制。

財政部長科曼（Mathias Cormann）也隨後發表聲明，在接下來進行調查的四周期間，霍爾蓋特將不再擔任任何職務，政府會代表澳洲人民審查。

澳洲郵政局由政府作為最大股東，被歸類為政府商用企業。根據2020年的財報指出，澳洲郵政光是去年就向政府支付了2100萬澳幣的股息。

霍爾蓋特承認有給出手錶，但沒動用納稅人的錢，「只有幾個高層投入比別人還多的工作，才從主席和我這裡得到獎勵，是每支要價3000美元的卡地亞手錶。」

▲ 澳洲總理莫里森在雪梨（Sydney）與北領地工黨領袖貢納（Michael Gunner）會面。（圖／路透）



她表示，自己並非受款人之一，只是通過自己的辦公室組織後統一購買，但無法說明是通過哪一家銀行的信用卡來進行採購。

根據郵政工會的說法，澳洲郵政的問題要「比手錶深的多」，因為新冠疫情的爆發，惡化了郵政系統的弊病，「因為新的服務模式比以往緊縮，快遞和工作人員面臨巨大壓力，累積未交付的訂單不斷地增加。」

澳洲郵政董事會在聽證會上表示，上一財政年度獎勵總值為9740萬澳幣，但其中2160萬為感謝金，支付給前線工作人員以示鼓勵。霍爾蓋特2017年上任澳洲郵政CEO，僅2020年在澳洲郵政總薪資就超過160萬澳幣。