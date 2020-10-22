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大甲80歲老農跌落圍牆受困48小時　奇蹟生還僅擦傷

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▲大甲警方搜尋80歲失蹤老農，48小時奇蹟尋獲。（圖／警方提供）

▲大甲警方搜尋80歲失蹤老農，48小時奇蹟尋獲。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲區80歲的吳姓老農，日前中午騎單車去農田巡視後，便不見蹤影，家人憂心如焚，警方和鄰里出動數十人展開棋盤式搜索，所幸員警洪書偉48小時後在一處雜草叢生的圍牆旁找到，吳男滴水未進，且身上僅有擦傷，家人喜極而泣，一再道謝，警方表示，吳男奇蹟似生還，除了運氣好之外，應和長期農作鍛練出好體力有關。

吳男雖然年已80歲，每天還是獨自騎著單車到農田工作，日前吃過午飯外出後，到了晚餐時間還沒回家，家人開始到處找人，直到半夜仍不見人影，於是心急如焚到大甲分局日南派出所報案。

日南所所長邱量虔立即指派警員黃翊豪、洪書偉全力協尋，並通報各單位協助，除了全面調閱失蹤地點周遭路口及商家、住宅監視器外，還展開地毯式搜尋，同時商請警察廣播電台播報吳男失蹤的消息，也在各社群網站社團PO文公告協尋及聯絡民間救難協會全面陸空大搜尋。

失蹤後的48小時，眼尖警員洪書偉在距離吳家300公尺處一間雜草叢生的空屋圍牆內，找到因踩空而跌落低窪地的吳姓男子，吳男雖然48小時都沒進食，外表看起來稍微虛弱之外，並無異樣，最近日夜溫差大，但吳男周遭全是乾燥草堆，有效阻隔風勢，而且也沒有受到蚊蟲叮咬，奇蹟式的生還，令搜尋人員大感驚喜，經送醫治療已經返家。

警方表示，吳男能在48小時滴水未進情況下生還，除了運氣好，周遭有乾草和圍牆擋風之外，長期農作鍛練出精壯身體也是關鍵。

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