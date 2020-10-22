吳釗燮向印媒承諾小心處理兩岸　避免大陸把台灣當「替罪羔羊」

▲外交部長吳釗燮接受印度媒體專訪。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮日前接受印度「寰宇一家」（WION）電視台專訪時指出，台灣會小心處理兩岸情勢，避免中國大陸在美中貿易衝突、疫情及天災等困境造成內部統治危機時，對外拿台灣作為「替罪羔羊」。

根據外交部指出，「寰宇一家」是印度前10大媒體Zee News集團旗下全英語國際新聞頻道，播映範圍包含全印度與美加、東南亞、南亞、澳洲、中東及非洲等80餘國；收視率及網路點擊率逾2億2000萬。

吳釗燮在訪問中提到，我國駐斐濟代表處國慶酒會遭中方人員鬧場，引起台灣人民對大陸的厭惡，我方也已經循正式管道表達嚴正的立場。他也呼籲國際社會，珍視台灣在第一線守護的民主價值。

針對印度跟中國大陸邊境的紛爭，以及東海與南海軍事行為，吳釗燮表示，共軍近期也增加擾台的次數，他認為在威權主義對外擴張時，台灣位處最前線，因此希望能與印度等理念相近國家合作，也提到希望印度能支持台灣參與世界衛生組織。

在新南向政策上，吳釗燮表示，這使台印雙邊有機會深化醫療、科技、農業、教育及經貿合作，2018年雙方簽署「台印度雙邊投資協定」後，台商在印投資已超過23億美元，創造6萬5000個工作機會，相信未來可以深化經貿投資與高科技產業供應鏈的合作。

▼外交部長吳釗燮接受印度媒體專訪。（圖／外交部提供）



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