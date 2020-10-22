滬尾藝文園區「熱氣球光雕秀」10/24登場　走進10米球體內體驗！

▲滬尾藝文休閒園區本週六將進行淨灘、「迷你熱氣球快閃光雕秀」活動（圖／業者提供，下同）



記者陳羿妏／新北報導

開幕已滿一週年的滬尾藝文休閒園區本週六（24日）上午9時將舉行公益淨灘活動，緊接著11時30分於禮萊廣場還能看到全台首次室內展演、三顆近7公尺高的「迷你熱氣球快閃光雕秀」，屆時在天候狀況允許下，造訪民眾可參加「限定Walk in體驗」，走進10米熱氣球球體內，親身感受如萬花筒般奇幻的視覺饗宴。

滬尾藝文休閒園區去年9月底開幕，是新北市新興的遊憩、旅宿、購物、藝文複合式旅遊場域，本週六（24日）將與「將捷集團」所有子公司近200名員工，進行公益淨灘活動，以實際行動「為淡水河做一件事」；對此，園區表示，屆時將準備公益園遊會及手作體驗活動，盼一路從白天熱鬧到晚上，帶給民眾幸福滿滿的下午。

另一大亮點是「光彩熠熠－綻放滬尾」活動，滬尾藝文休閒園區在新北市政府經發局、台東縣政府、淡水區公所指導及黑松股份有限公司贊助下，將台東最為著名的熱氣球首度帶來淡水，邀請台灣唯一的熱氣球航空公司「天際航空熱氣球團隊」進駐禮萊廣場，打造全台首次的室內「迷你熱氣球快閃光雕秀」，呈現給民眾難得的夢幻限定景致。

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炫麗的燈光投射在熱氣球上，隨著音樂的節奏明滅，形成璀璨的色彩變化，民眾能感受熱氣球炫彩斑斕美麗的饗宴，還能參與「限定Walk in體驗」，天候狀況允許，可走進10米熱氣球球體內，親身感受如萬花筒般奇幻的視覺饗宴。

▲滬尾藝文休閒園區去年9月29日開幕。（圖／記者林敬旻攝）

對此，除了淨灘、熱氣球光雕秀，園區亦推出限期13天的最新冬季線上旅展活動，10月21日起至11月2日為止，住房、餐飲最低下殺至3.8折的超值優惠，只限園區線上購物專頁購買，正在安排冬季旅遊的朋友不容錯過，另外尾牙春酒專案也同步釋出早鳥優惠中，意者可洽將捷金鬱金香酒店專線：02-2626-9970