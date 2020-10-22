全國唯一入榜私校！　崑山科大「紅點設計概念排名」榮登亞太區14名

▲台南市崑山科技大學在今年甫公布的「紅點設計概念排名」中，榮獲亞太區14名，更是全國唯一入榜的私校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有設計界奧斯卡獎之稱的紅點設計獎（Red dot design award）自1955年發起，是設計界重要的國際賽事，崑山科技大學積極輔導學生參加國際設計競賽，近4年參與紅點設計概念獎，入圍作品高達37件，讓該校在今年甫公布的「紅點設計概念排名」中，榮獲亞太區14名，更是全國唯一入榜的私校！

紅點設計概念排名是基於年鑑中發表的紅點設計概念大獎作品的統計結果，排名考慮了各參賽類別在過去5年中的所有紅點設計概念獎項(Red Dot Award：Design Concept Winner）。崑大空間設計系學生自2017年起開始參與紅點設計概念獎，每年皆有數件作品入圍，尤以2018年最為風光，不僅有14件作品殺入決選，由張曦勻助理教授指導陳辰瑋的《城市菌生-生活突變的建築》，以及廖晏婷的《窄縫裡的記憶-巷弄情感故事轉述》更在當年度5640件作品中突圍獲獎。

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此外，崑大視傳系參賽成果亦相當豐碩，2015年由鄭中義助理教授指導林怡君、陳奕雯、詹景智、何家馨的參賽作品〈質、紙〉創意紙規表，拿下傳達設計(Communication Design)出版及印刷媒體類的紅點優秀設計獎；2016年由鄭中義助理教授指導視傳所沈子淮為台南知名有機茶「壹二茶堂」，及旅行保養品牌「凱麗米」進行品牌提升及包裝設計，雙雙獲得專業組獎項；2017年由曾薰誼助理教授指導蔡伊凡、童園婷、韓瑜及洪家榮，則以主視覺設計《界》獲得「紅點標誌（Red Dot Label）」。

崑大李天祥校長表示，在競爭激烈的設計產業中，學生畢業後即面臨國內就業環境的挑戰，因此，能夠獲得德國紅點設計概念獎，足見師生創造力已可登上國際舞台，獲獎學生在畢業前已有設計公司前來攬才。「紅點設計概念排名」一舉登榜，與國際名校並列，實為師生共同營造的榮譽，相當不容易！

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