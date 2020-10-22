美豬示範第二波　陳時中視察賣場豬肉產地標示

▲家樂福響應豬肉產地來源標示將成為試辦通路。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

政府明年元旦開放含瘦肉精美豬，引發國內正反議論，為了讓民眾清楚辨識國產豬與進口豬，食品藥物管理署訂定包裝食品、散裝食品以及供應飲食場所標示新規，要求標示豬肉原產地。衛福部長陳時中今（22）日至家樂福訪視試辦情況。

自110年起，從大賣場、超市、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地。衛生福利部續迪化商圈試辦後，第二波以全台具有65家量販業者及66家便利購的家樂福及其量販附屬美食街為試辦商家。

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▲衛福部長陳時中至家樂福視察豬肉原產地標示，散裝食品。（圖／記者洪巧藍攝）

陳時中致詞表示，相關標示法規正在立院審查，我們要及早做準備，今天示範主要有兩個目的，第一、標示是否清楚，民眾是否安心；第二、相關廠商執行任務有何困難，政府可以協助，大家合作之下，讓民眾對標示瞭解，推廣國內農產品。

新北市副市長吳明機表示，新北市公告食安自治條例要求做好食品標示，然民眾對萊克多巴胺豬肉仍有疑慮，特別是兒童、青少年，新北市預計年底之前和新北市團膳業者訂定新約，包含托嬰中心、幼兒園、學校等，只能使用國產肉品，讓萊克多巴胺疑慮減輕。後續也會跨局處做好把關，明年1月起擴大稽查動作。