轟-6N掛10米長空射導彈亮相　6500公里打擊範圍蓋第二島鏈

▲轟-6N機腹下方掛載一枚長度約10米左右的大型導彈亮相，其最大射程可達1500公里。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

近日一段影片引發各大軍事論壇熱烈討論，一架大陸轟-6N轟炸機其機腹下方掛載一枚長度約10米左右的大型導彈亮相，推斷很可能是一枚高音速武器。外界預估，這款首次曝光的導彈最大射程可達到1500公里，加上轟-6N的5000公里作戰半徑，打擊範圍將可覆蓋整個第二島鏈內的敵方目標。

從畫面可清晰看出，該款掛在轟-6N機腹的導彈頭部呈尖銳造型，推估很可能是高超音速武器系統。美國《The Drive》網站專欄分析，該導彈外型與東風-17導彈相似，使用彈道導彈將無動力的DF-ZF高超音速助推滑翔飛行器速度提高到5馬赫以上，接著該飛行器繼續在大氣層內機動抵達目標。

不過大陸知名軍事自媒體「兵工科技」則認為，該導彈長度估計達到10米，整體尺寸應介於東風-15與東風-16之間，其最大射程可能會達到或者超過東風-16的1500公里（東風-17最大射程為2500公里）。此外，一般空射導彈都會在陸基彈道基礎上進行減重，因此可以推測其整體重量大概介於7-8公噸之間。

事實上，過去在轟-6N首次露面時，外界就曾推估該機最大的使命就是成為中國空射彈道導彈的發射平臺，預計未來可攜帶空射型「東風-21D」反艦彈道導彈，在轟-6N具備空中加油能力的情況下，能在有效的海域進行發射，藉以逼迫美國航母戰鬥群退後數百公里。

▼東風-21D中程彈道導彈。（圖／路透社）

對此「兵工科技」則指出，東風-21的重量高達14.7噸，即使其空射版減重之後，對轟-6N而言仍是無法承受之重，即使勉強掛載起飛，也會大幅影響該機的燃油載荷和作戰半徑，進行投彈時對其飛行安全性帶來相當大挑戰。而從此次公開的影片來看，這款導彈最大射程將來到1500公里，再加上轟-6N高達5000公里的作戰半徑，其打擊範圍可達6500公里，將能覆蓋整個第二島鏈內的敵方目標。

值得注意的是，轟-6N擁有空中加油能力對於解放軍來說無疑相當重要，《The Drive》就曾推算，該機在掛載2枚巡航導彈通過空中加油的情況下，其航程可達9000公里，這足以應付經過對馬海峽由西向東或者經過宮古海峽由東向西，繞飛日本完整一圈7000多公里的航程。

▼轟-6N機鼻空中受油管明顯突出。（圖／翻攝自央視）