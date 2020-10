美軍RC-135W電偵機疑「飛越台北上空」！　軍事推特公布飛行路徑

▲ 美軍RC-135W電偵機疑似飛越台北上空的路徑曝光。(圖/翻攝自推特/Tokyo Radar)

記者詹雅婷/綜合報導

航空觀察「東京雷達」(Tokyo Radar)推特表示,美國空軍RC-135W電偵機21日上午11時許疑似飛越台北上空,會持續追蹤飛航動態,確認消息是否屬實。

稍早臉書粉絲專頁「新‧二七部隊 軍事雜談」也引述推特「Golf9」公布的飛行軌跡,但強調位置「怪怪的」。相關後續有待進一步確認。

Japan time 21 October 12:33

United States Air Force (343rd RS/55th WG)

Boeing RC-135W Rivet Joint(62-4134)

Checking if it flew over Taiwan at an altitude of 31,500ft pic.twitter.com/OsaFw7V31b