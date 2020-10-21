美軍RC-135W電偵機疑「飛越台北上空」！　軍事推特公布飛行路徑

▲ 美軍RC-135W電偵機疑似飛越台北上空的路徑曝光。（圖／翻攝自推特／Tokyo Radar）
記者詹雅婷／綜合報導
航空觀察「東京雷達」（Tokyo Radar）推特表示，美國空軍RC-135W電偵機21日上午11時許疑似飛越台北上空，會持續追蹤飛航動態，確認消息是否屬實。
稍早臉書粉絲專頁「新‧二七部隊 軍事雜談」也引述推特「Golf9」公布的飛行軌跡，但強調位置「怪怪的」。相關後續有待進一步確認。
Japan time 21 October 12:33— Tokyo Radar (@JapanRader) October 21, 2020
United States Air Force (343rd RS/55th WG)
Boeing RC-135W Rivet Joint(62-4134)
Checking if it flew over Taiwan at an altitude of 31,500ft pic.twitter.com/OsaFw7V31b
台灣區域安全通報 今天上午傳出疑似美軍RC-135W飛躍台北上空，不過位置怪怪的…? Source: @kimaguregolf9由新‧二七部隊 軍事雜談發佈於 2020年10月20日 星期二