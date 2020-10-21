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4個月軍事訓練役不延長！　朱學恒酸：讀4個月書考得上台大？

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▲國軍、當兵、阿兵哥、役男。（圖／記者季相儒攝）

▲只當4個月的兵是否有戰力，在近日引發話題。（圖／資料照）

記者林彥臣／綜合報導

兩岸近期處在兵凶戰危的氣氛下，讓民眾開始關心4個月的軍事訓練役，是否需要延長的議題，但是國防部對於是否延長役期尚未回應，僅表示會研議，並且增強訓練強度。對此宅神朱學恒開酸，「讀四個月的書考得上台大嗎？」認為當4個月的兵不足以具備保衛國家的能力。就連台北市議員徐巧芯也留言表示，「不能再更同意了！」

朱學恒在臉書發文表示，「只要你不敢動四個月戰鬥營的時間，再怎麼改都沒用
讀四個月的書考得上台大嗎？學四個月的做菜能夠開餐廳嗎？結果我國的四個月戰鬥營想讓你成為殺人專家，有可能嗎？」

▲▼朱學恒在直播中聊三倍券使用方法。（圖／翻攝朱學恒臉書）

▲朱學恒用讀4個月的書如何考得台大，來比喻4個月兵役的戰力。（圖／翻攝朱學恒臉書）

朱學恒酸說，「昨天我還看到有四個月戰鬥營寶寶還辦歡送會，會場上還哭兮兮，我沒有特別覺得不行，我只是想說他們可能去迪士尼樂園前也會一樣辦送別會吧」

網友留言表示，「覺青想法：反正美國會出兵救我們」、「如果延長選舉就少掉一些票了，怎麼可能延長」、「說白了......愛國和服役，對年輕人和青壯年來說，是兩回事」、「全世界哪個國家受到巨大惡鄰的威脅卻只要服役4個月？」、「就算改4年，只要部隊訓練不改，督導不改，還是很廢」。

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