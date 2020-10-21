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現場畫面曝！美海軍「超級大黃蜂」戰機墜毀加州　濃煙火光狂冒

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記者張方瑀／編譯

美國海軍一架F/A-18E「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機20日在加州墜毀，現場冒出陣陣濃煙，所幸飛行員及時跳傘逃生，沒有生命危險，目前也正展開事故調查。

根據《ABC》報導，美海軍航空隊發言人哈勒爾（Zachary Harrell）中校證實，加州勒莫爾海軍航空站（Naval Air Station）一架F/A-18E單座「超級大黃蜂」戰機訓練時，在加州克爾郡（Kern County）的178號公路墜毀，所幸飛行員及時跳傘逃生，正在醫院治療無生命危險。

目擊民眾也將現場影片發上推特，只見陣陣濃煙不斷向上竄，同時冒出零星火光。

這也是近2個月以來，美軍在本土墜毀的第二架戰機。海軍陸戰隊一架KC-130J空中加油機與F-35B戰鬥機9月29日在空中加油時發生擦撞，導致F-35B墜毀，當時無造成任何人員傷亡。

►美軍F-35B墜毀畫面曝光！狂冒煙直落…炸出巨大火球　目擊者嚇傻

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