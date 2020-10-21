靈堂佈置業者買兇！同行遭轟險喪命　槍手攜槍投案檢警追出藏鏡人

▲同行眼紅買凶殺人，檢警檢警抽絲剝繭還原真相，追出幕後主嫌簡男。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市簡姓男子從事靈堂佈置為業，因眼紅同行劉姓男子與之競爭影響生意，遂與員工陳姓、黃姓及陳姓男子共謀槍殺劉男，並允諾事成後給陳男100萬元，今年6月陳男以簡男提供改造手槍與黃男駕車跟蹤劉男至大溪區中山路，近距離射殺劉男重傷後逃逸，但陳男自知法網難逃，40分鐘後攜槍投案，檢警抽絲剝繭還原真相，追出幕後主嫌簡男，桃園檢方偵結將4人依殺人等3罪嫌提起公訴。

檢警調查，簡男因眼紅同行劉男與他競爭生意，在2019年9月間在桃園市某處，先與陳男共謀槍殺劉男，並允諾事成後會給予報酬新臺幣100萬元，謀議既定，簡男即於9月19日先行交付頭期款30萬元，並於同年11月間某日再交 付具殺傷力之改造手槍1支、子彈10顆給陳攜回位在桃園市桃園區三 元街之租屋處保管，伺機行兇。後因陳於2020年2月19日另案入監服刑，導致計劃暫時中止。

但簡男仍不死心，又獲得知情員工、另一名陳姓男子自薦，願代替執行殺人計畫，而條件是簡男會給予安家費及協助委任律師，謀議既定，簡男再要求黃男協助執行殺人計畫。而簡男為利了讓2人掌握劉男行蹤，今年6月間購得GPS追蹤器1臺，並趁機裝設在劉男所有之車輛排氣管附近，藉此監控其行蹤，準備進行殺人計劃。

今年6月21日下午，簡男、陳男、黃男得知劉男行蹤，位在桃園市大溪區中山路附近後，當日下午5時44分許，由陳駕車搭載黃男至桃園市大溪區中山路某處埋伏，黃男則駕車在附近等待接應，15分後劉男駕車現身，陳即持改造手槍、子彈射擊劉男數發，致其胸部槍傷併右側肺上葉撕裂傷及前肋間子彈貫穿傷合併血胸、腹部槍傷併腸穿孔及敗血性休克，劉男駕駛之自用小客車亦遭流彈波及，導致多處毀損。劉男經送醫獲救。

陳男行兇後即逃離現場，並與黃男會合後離開。陳並於同日下午6時40分許，持槍至桃園警察局桃園分局投案。案經事發地之大溪分局報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，先聲請法院羈押陳男獲准，再循線拘提黃男、簡男到案並聲請羈押獲准。經檢警縝密偵辦還原真相追出幕後主嫌，於日前偵結，被告4人分別依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、刑法殺人、妨害秘密、毀損等罪嫌提起公訴。

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