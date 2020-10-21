陳其邁為了高雄之光穿青蛙裝　秀精湛刀工麻油香炒美濃野蓮

記者陳羿妏／台北報導

全新網路節目《料理之王》將於10月23日晚間9時於《ETtoday新聞雲》全平台正式開播，號召全國民眾自己動手做料理。對此，高雄市長陳其邁也特別響應親手做料理，在影片中秀手藝，他特別選用美濃特色食材野蓮，與專業大廚一同端出「麻油香炒美濃野蓮」，希望大家多支持高雄在地農產品。

▲陳其邁親手料理「麻油香炒美濃野蓮」。

透過「邁邁的廚房小教室」料理影片的方式，陳其邁先介紹野蓮的由來，他說，野蓮是「高雄之光」，全國只有高雄美濃產出，分享自己「著青蛙裝」採收的辛苦經驗。

同時，他也引用《詩經》為例指出，「關關雎鳩，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。參差荇菜，左右流之，窈窕淑女，寤寐求之」，詩詞中的荇菜，其實就是野蓮，形容女子摘採野蓮的窈窕體態，旁人看到陳其邁吟詞的過程，也笑說市長一秒成了「中文大師」。

▲陳其邁親身體驗採野蓮。

在實際料理的過程中，陳其邁展現了精湛的刀工，將一整束野蓮「切得相當整齊」，還自嘲「有精準的強迫症」，接著他依照大廚指示，先將麻油放入熱鍋，再接續將香菇、野蓮一併加入，炒菜同時他還不忘提醒，野蓮纖維多，富有維他命C、養顏美容功用；最後大廚滴入幾滴麻油，增加麻香氣，陳其邁進行最後的拌炒，香噴噴的「麻油香炒美濃野蓮」就完成了。

▲陳其邁切野蓮，自嘲有強迫症。

▲麻油香炒美濃野蓮完成！

現場工作人員一同試吃後，紛紛大讚「很好吃！」而陳其邁吃的過程，還說野蓮不是說想吃就可以吃到，要吃還要看運氣，好運才吃得到，最後他更說道「以後你如果去超商生鮮，架上看到野蓮趕快買，若買不到就拜託打電話給1999市政府」，這幽默的一番話，也讓現場笑翻。

「麻油香炒美濃水蓮」怎麼做？

食材：

高雄水蓮、台灣豬肉絲、米酒、麻油、薑、枸杞、香菇

料理方式：

1. 高雄水蓮切好備用

2. 麻油下鍋、加入米酒、薑、枸杞、香菇、台灣豬肉絲

3. 高雄水蓮下鍋

4. 再加幾滴麻油增加香氣

5. 起鍋，完成纖維多多、色香味俱全的「麻油香炒美濃水蓮」

▼大家試吃後紛紛大讚。

《全民煮好菜》料理之王影音投稿活動

影音投稿：109年9月30日（三）11:00 起至109年11月5日（四）23:59止。

人氣投票：109年11月6日（五）11:00 起至109年11月15日（日）23:59止。

影片格式

比例：1920*1080

大小：100MB內

片長：3mins內

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