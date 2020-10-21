別讓網速影響工作！台灣大「5G好速成双」帶你體驗智慧生活　出門、在外飆網一包搞定

▲台灣大哥大推出「5G好速成雙」方案，讓你輕鬆擁有最新的網路的服務體驗。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

說到現代人生活不可或缺的東西，「網路」一定是榜上有名。不管在外上班工作傳檔案、午飯追劇看影片，或是下班到家打場Game，遇到訊號不穩定時，心情也會跟著格子忽上忽下，甚至遇到多人分享網路降低傳輸速度時，暴躁的心情就隨之而來，成為名副其實「網路不給力、生活就無力」的最佳寫照。

▼高速、穩定的網路能替上班族工作效率增加不少分數。

大5G時代來臨！高科技產品也要有飆速網路 完美打造智慧生活環境

尤其是今年在疫情的影響，雲端會議、在家上班成為趨勢，網路需求更是急遽倍增，萬一在開會過程中聲音發不出來、檔案傳不出去，就會成為大家眼中的「豬隊友」，這時穩定、強大的網路環境就顯得重要。加上影像畫質越來越高，如果網路跟不上科技進步速度，購入再多高檔3C產品也只是「虛有其表」，不管出門、在家都需要穩定的網路才能建構出智慧生活環境，別擔心，這時就是5G行動、WiFi 6登場的時刻。

在今年初宣告大5G時代來臨時，有不少消費者都在觀望是否要在第一時間嚐鮮，礙於「涵蓋限制」、「分享限制」、「價格落差」下，對於習慣4G的民眾深怕初期基地台數量不夠造成訊號差、或著5G熱點流量的限制，讓習慣以往4G多裝置熱點的用戶無法適應，都成為無法下手的原因。但隨著越來越多5G基地台興建，還有許多KOL紛紛開箱實測，都打破民眾對於5G的眾多迷思，開始願意為了追求更快速的網速投身5G行列，開啟智慧生活的第一步。

台灣大哥大推「5G好速成双」超值方案 5G行動+WiFi 6+光纖網路最低1,399起

對此，台灣大哥大推出5G「好速成双」提供極致的體驗方案，將以往推出的4G好速好双大升級，把「5G行動+光纖上網+WiFi 6」通通打包帶回家，只要1,399/月起就能體驗從內到外的行動飆網快感。除了有大家工作最需要的行動網路5G吃到飽、網內互打免費，回到家還能享受WiFi 6帶來的超順暢下載速度，從內到外的加持下，在外傳資料不怕卡卡，回家打Game也不怕延遲造成關鍵失誤，超低費率也能替用戶每個月省下可觀的網路支出。

若對於網速有極高要求的消費者，只要每個月再多付200元，就能將光纖上網速度提高到1Gbps，還能享有Apple TV 48個月優惠價的折扣，對於喜歡看劇、追求高畫質的消費者，絕對不會因為「轉圈圈」破壞生活體驗，輕鬆打造智慧生活。

▼只要到台灣大哥大任何門市，都有親切的服務人員細心講解所有優惠方案。

5大關鍵字秒懂WiFi 6優勢 下載速度翻倍、傳輸量四倍讓飆網不是夢

說起WiFi 6，可能大多數消費者不了解差異，都認為「就是WiFi而已不是嗎？」。為了讓消費者率先體驗到飆網快感，好速專案提供WIFI 6用戶不需自行購買並外接設備，光是在入門就省下不少錢。

WiFi 6在搭載各種新技術能讓網路速度更加順暢、穩定，採用新一代多點傳輸技術(MU-MIMO)，讓更多人可以同時高速連網、傳輸量提升；WiFi 6能針對不同頻寬適當分配大小，減少額外負荷與延遲時間，對於Gamer來說無疑是一大福音；最後許多家庭困擾的「收不到訊號」也免煩惱，透過提升接收穩定性，增加訊號的傳輸範圍，再也不擔心緩慢的網路速度跟不穩定的訊號成為智慧生活的絆腳石，朝向科技帶來的便利生活，選擇使用WiFi 6準沒錯。

此外，只要搭配優惠專案就能以最低0元將生活智慧管家「Google Nest mini」輕鬆帶回家，回到家中只要對著它說出「OK，Google」再搭配像是打開窗簾、開始掃地、播放音樂等指令，不需動手就會自動開啟智慧居家生活模式，讓一整天在外奔波的你只要躺在沙發上，用語音發話就能享受如同帝王般全自動化的科技生活。

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▼Google Nest mini能配合多種指令，讓智慧居家生活更加便捷。