　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

別讓網速影響工作！台灣大「5G好速成双」帶你體驗智慧生活　出門、在外飆網一包搞定

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼台灣大哥大好速成双廣編示意圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣大哥大推出「5G好速成雙」方案，讓你輕鬆擁有最新的網路的服務體驗。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

說到現代人生活不可或缺的東西，「網路」一定是榜上有名。不管在外上班工作傳檔案、午飯追劇看影片，或是下班到家打場Game，遇到訊號不穩定時，心情也會跟著格子忽上忽下，甚至遇到多人分享網路降低傳輸速度時，暴躁的心情就隨之而來，成為名副其實「網路不給力、生活就無力」的最佳寫照。

▼高速、穩定的網路能替上班族工作效率增加不少分數。

▲▼台灣大哥大好速成双廣編示意圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

大5G時代來臨！高科技產品也要有飆速網路　完美打造智慧生活環境

尤其是今年在疫情的影響，雲端會議、在家上班成為趨勢，網路需求更是急遽倍增，萬一在開會過程中聲音發不出來、檔案傳不出去，就會成為大家眼中的「豬隊友」，這時穩定、強大的網路環境就顯得重要。加上影像畫質越來越高，如果網路跟不上科技進步速度，購入再多高檔3C產品也只是「虛有其表」，不管出門、在家都需要穩定的網路才能建構出智慧生活環境，別擔心，這時就是5G行動、WiFi 6登場的時刻。

在今年初宣告大5G時代來臨時，有不少消費者都在觀望是否要在第一時間嚐鮮，礙於「涵蓋限制」、「分享限制」、「價格落差」下，對於習慣4G的民眾深怕初期基地台數量不夠造成訊號差、或著5G熱點流量的限制，讓習慣以往4G多裝置熱點的用戶無法適應，都成為無法下手的原因。但隨著越來越多5G基地台興建，還有許多KOL紛紛開箱實測，都打破民眾對於5G的眾多迷思，開始願意為了追求更快速的網速投身5G行列，開啟智慧生活的第一步。

▲▼台灣大哥大好速成双廣編示意圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

台灣大哥大推「5G好速成双」超值方案　5G行動+WiFi 6+光纖網路最低1,399起

對此，台灣大哥大推出5G「好速成双」提供極致的體驗方案，將以往推出的4G好速好双大升級，把「5G行動+光纖上網+WiFi 6」通通打包帶回家，只要1,399/月起就能體驗從內到外的行動飆網快感。除了有大家工作最需要的行動網路5G吃到飽、網內互打免費，回到家還能享受WiFi 6帶來的超順暢下載速度，從內到外的加持下，在外傳資料不怕卡卡，回家打Game也不怕延遲造成關鍵失誤，超低費率也能替用戶每個月省下可觀的網路支出。

若對於網速有極高要求的消費者，只要每個月再多付200元，就能將光纖上網速度提高到1Gbps，還能享有Apple TV 48個月優惠價的折扣，對於喜歡看劇、追求高畫質的消費者，絕對不會因為「轉圈圈」破壞生活體驗，輕鬆打造智慧生活。

▼只要到台灣大哥大任何門市，都有親切的服務人員細心講解所有優惠方案。

▲▼台灣大哥大好速成双廣編示意圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

5大關鍵字秒懂WiFi 6優勢　下載速度翻倍、傳輸量四倍讓飆網不是夢

說起WiFi 6，可能大多數消費者不了解差異，都認為「就是WiFi而已不是嗎？」。為了讓消費者率先體驗到飆網快感，好速專案提供WIFI 6用戶不需自行購買並外接設備，光是在入門就省下不少錢。

▲▼台灣大哥大好速成双廣編示意圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

WiFi 6在搭載各種新技術能讓網路速度更加順暢、穩定，採用新一代多點傳輸技術(MU-MIMO)，讓更多人可以同時高速連網、傳輸量提升；WiFi 6能針對不同頻寬適當分配大小，減少額外負荷與延遲時間，對於Gamer來說無疑是一大福音；最後許多家庭困擾的「收不到訊號」也免煩惱，透過提升接收穩定性，增加訊號的傳輸範圍，再也不擔心緩慢的網路速度跟不穩定的訊號成為智慧生活的絆腳石，朝向科技帶來的便利生活，選擇使用WiFi 6準沒錯。

此外，只要搭配優惠專案就能以最低0元將生活智慧管家「Google Nest mini」輕鬆帶回家，回到家中只要對著它說出「OK，Google」再搭配像是打開窗簾、開始掃地、播放音樂等指令，不需動手就會自動開啟智慧居家生活模式，讓一整天在外奔波的你只要躺在沙發上，用語音發話就能享受如同帝王般全自動化的科技生活。

►►了解更多台灣大哥大5G好速成双方案

▼Google Nest mini能配合多種指令，讓智慧居家生活更加便捷。

▲▼台灣大哥大好速成双廣編示意圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼台灣大哥大好速成双廣編示意圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／FOX體育台宣布撤出台灣　最後播出時間曝光
網美陪睡價目表瘋傳！2實況主被點名「單次18萬包遊40萬」氣
吳宗憲說溜嘴「幫KID認愛」！直播公開女方身份…曝私下甜蜜互
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時優惠最後一次舉辦　博客來「無印良品」不限金額結帳再81折

連7天買到手軟！好市多年底最大檔「黑色購物節」又來了　時間先筆記

別讓網速影響工作！台灣大「5G好速成双」帶你體驗智慧生活　出門、在外飆網一包搞定

新光三越高雄左營店　10/22～11/15十週年慶滿仟送佰降低門檻　回饋超有感！

超過10例確診跨年活動恐取消　台北101：仍朝施放煙火方向準備

永豐餘消費品實業獲頒行政院2020年防疫國家隊勳章　100%產能全開　成為全民「最強厚援隊｣

50款日本零食「買1送1」、A5和牛5折起！city’super週年慶開跑

NIKE官網「快閃特賣」達55折！Air Max 270現省近4千元、T恤5百有找

SOGO周慶化妝品滿6千送8百　小香、LV也有滿萬送千回饋

【廣編】Prayer Garden攜2大人氣法國飾品　百貨限定店時尚登場

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

調皮奴才開吸塵器擼呆萌粉紅豬 牠下秒竟軟腳翻肚肚：豪蘇胡❤

李伯恩經趙奕歡監督激瘦18KG！　優秀下顎線一露...全場驚呼：不敢相信

王心凌攻蛋嘉賓重量級！緋聞男也會來　看楊丞琳素顏被求婚...盼未來「盡量不要」

限時優惠最後一次舉辦　博客來「無印良品」不限金額結帳再81折

連7天買到手軟！好市多年底最大檔「黑色購物節」又來了　時間先筆記

別讓網速影響工作！台灣大「5G好速成双」帶你體驗智慧生活　出門、在外飆網一包搞定

新光三越高雄左營店　10/22～11/15十週年慶滿仟送佰降低門檻　回饋超有感！

超過10例確診跨年活動恐取消　台北101：仍朝施放煙火方向準備

永豐餘消費品實業獲頒行政院2020年防疫國家隊勳章　100%產能全開　成為全民「最強厚援隊｣

50款日本零食「買1送1」、A5和牛5折起！city’super週年慶開跑

NIKE官網「快閃特賣」達55折！Air Max 270現省近4千元、T恤5百有找

SOGO周慶化妝品滿6千送8百　小香、LV也有滿萬送千回饋

【廣編】Prayer Garden攜2大人氣法國飾品　百貨限定店時尚登場

大同市場派拿下經營權！大股東王光祥：一週後開董事會

美空軍RC-135W電偵機疑飛越台北上空！　軍事推特公布飛行路徑

LIVE／6天新增13人！全台確診人數達544例　指揮中心14時說明

肯德基「499吃到飽」可行嗎？網嘆一定虧...他秒打臉：日本人超多

CNBLUE三人全體續約！　挺過「李宗泫風波」宣佈：今年就會發專輯

社子島權益促進會提6000份連署「加速」開發！北市府提出3澄清

道奇賺翻了！貝茲超狂表現媲美「棒球之神」　更寫史上第一紀錄

靠孩養租老公寓！女友爸媽「指定伴手禮清單」...見面第1句扯爆

綠委批黑心仲介剝削！失聯移工今年破5萬　許銘春：會加強直聘中心

哈登、衛少下季續聯手爭冠？　火箭老闆：沒理由摧毀陣容

消費熱門新聞

NIKE官網「快閃特賣」達55折

一開店就掃空終於等到神級洗衣精

加奶、加雷夢網美喝冰咖啡拚創意

65吋小米電視首登台16999元

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

回憶灌籃高手　動漫經典名校接力換景快閃

超市週年慶A5和牛5折、零食買1送1

萊爾富10/21開賣「極光綠」口罩

快領優惠碼！麥當勞勁辣翅、雞塊買1送1

首波3萬盒！萊潔「螢光綠」口罩要賣了

網紅街訪遇爆乳女神傳秘技

跨年恐取消　101：「仍有準備」

三星週年慶「Power of 20」開跑

SOGO周慶化妝品滿6千送8百

更多熱門

相關新聞

巴西美國聚焦發展5G　達成10億美元投資協定

巴西美國聚焦發展5G　達成10億美元投資協定

美國進出口銀行（Export-Import Bank）與巴西經濟部20日達成1項合作瞭解備忘錄，美國政府將為在巴西推動的計畫提供高達10億美元的信貸資金，用來發展5G等產業。

瑞典5G也禁用華為、中興通訊設備

瑞典5G也禁用華為、中興通訊設備

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

月球將有4G！NASA與Nokia合作架網

月球將有4G！NASA與Nokia合作架網

英雄聯盟：M 12月開放公測

英雄聯盟：M 12月開放公測

關鍵字：

台灣大哥大5GWiFI65G好速成双台灣大

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

KID、温貞菱爆熱戀！「綠島浪漫共騎」被目擊

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

全台首支iPhone 12開箱　藍色實機有落差

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

即／北市東門地下匯兌42萬　警方8.5小時逮捕

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

22K男婚宴包1200「沒喜餅」！新娘媽笑洗臉

吵架殺6月嬰洩憤！夫高舉猛摔害命她旁觀　埋屍沙灘

更多

最夯影音

更多
上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了
邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面