全國北港報馬仔盃創意料理大賽　華醫餐旅廚藝勇奪狀元獎

▲中華醫大餐旅系學生廚藝團隊廖煒倫、曾子玲、王冠云以「好事花生油幸福」」拿下第5屆全國北港報馬仔盃創意料理大賽狀元獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年第5屆全國北港報馬仔盃創意料理大賽在雲林縣舉行，中華醫事科技大學餐旅系學生廚藝團隊廖煒倫、曾子玲、王冠云，端出「好事花生油幸福」」創意料理應戰，獲得評審團青睞，勇奪狀元（冠軍）殊榮。

由雲林縣北港形象商圈發展協會主辦的2020年雲林縣北港國際糕餅麻油節系列活動—全國北港報馬仔盃創意料理大賽，日前在北港武德宮五路財神廟廣場舉行，中華醫大餐旅系由黃裕文老師指導系上學生廖煒倫、曾子玲、王冠云所組成的廚藝團隊參賽，有感於這次競賽的目的是為了推廣北港糕餅麻油文化之延續傳承，且北港以花生油農特產遠近馳名，因此決定以此作為創意料理的作品發想。

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廖煒倫、曾子玲、王冠云聯手以「好事花生油幸福」為主題依序設計出三款風味菜品組合成一道創意料理參加競窴，分別為花生豆腐粿、花生酸菜雞腿捲、法式薄餅蔬果捲，在眾多參賽者中脫穎而出，勇奪狀元獎殊榮。

指導老師黃裕文表示，此次選手們端出的競賽菜色依口味的鹹淡之別，依序為北港花生豆腐粿，這是運用北港花生及在來米結合攪打成米漿後再加入油蔥及熟花生與香菇肉燥製成的花生豆腐粿，吃進嘴裡花生香氣撲鼻，粿體軟Q讓人齒頰留香；花生酸菜雞腿捲是改良韓式炸雞的做法，先將雞腿捲入在地特色食材-雲林大埤酸菜搭配辛香料炒成的內餡，捲起後蒸熟再入油鍋炸至金黃，最後再抹上花生油、照燒醬熬煮的特調花生油醬料，外表再沾裹北港花生粉及花生碎，最後點上花生蔥油，油香、醬香極為濃郁，堪稱極品；法式薄餅蔬果捲是將花生油融入法式薄餅的麵糊當中，再將餅皮捲入在地特產地瓜及蔬果，最後抹上特製花生醬、胡麻醬、沙拉醬調合的抹醬，以新中式創意菜的手法呈現，希望將臺灣料理推向國際舞台。

特別的是，此次比賽的料理規定須以20人份的大盤料理參賽，對選手的體力和耐力都是考驗，華醫餐旅系同學能奪下第1名狀元獎的佳績，殊為不易。

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