魔術師被控下藥性侵獲不起訴　嫩女驗尿結果出爐大逆轉！

▲檢察官起訴魔術師利用手法技巧，趁女子不注意時下藥再性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名曹姓街頭魔術師，邀約女性友人到他經營的酒吧小聚，再帶女子去開房間，事後女子獨自醒來發現全身被脫光，怒控曹男涉嫌性侵，但因事證不足不起訴，此時，被害人的尿液檢驗報告出爐，驗出安眠等藥劑成分，全案大逆轉，台北地檢署2度調查認為，曹男用魔術手法，神不知鬼不覺下藥再性侵得逞，20日依加重強制性交起訴曹男。

30多歲的曹男在2018年間認識被害人，之後雙方只有偶而聯繫，2月間曹男突然打電話邀約被害人到自己投資經營的酒吧，年輕被害人剛入社會，為了拓展人面，轉告要好的男姓友人後，單獨赴約，2人在酒吧裡邊玩遊戲邊喝酒，之後曹男帶著被害人招計程車，到附近旅店用被害人的身分證件投宿。

不到1個小時，曹男洗了澡就自己離開，再2個小時後，被害人獨自醒來，發現全身赤裸，傳訊問曹男剛發生甚麼事情，曹男回稱「我以為妳也喜歡我」、「就妳想的那樣」，被害人趕緊驗傷提告。

▲檢察官認定魔術師偷偷在酒中下藥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

檢警首度偵辦全案時，曹男辯稱雙方你情我願，調閱相關監視畫面，發現被害人離開酒吧上計程車，到旅店投宿過程，雖然有時需要攙扶，但大致上能自己走路，不像是喝醉被撿屍，處分不起訴，沒想到之後，被害人的檢驗報告出爐，尿液中竟然含有安眠、麻醉藥劑成分。

案經高檢署再議發回，檢察官再次勘驗旅店監視畫面，被害人雖然可以自行走路，但是一直蹲在櫃檯旁地上，電梯門開了，被害人還一直呆呆發楞，不知道要進電梯，都要曹男提醒、推拉才會動，不像擁有自主意識，而被害人沒有拿過安眠藥物紀錄，依常理為了工作應酬，也不會在喝酒前自己服用相關藥物。

至於曹男就醫紀錄顯示，他在案發前1個月，曾就醫拿到安眠藥處方，曹男也承認自己偶而會在台北東區街頭表演撲克牌、硬幣等近距離魔術，而酒吧內監視畫面，被害人一直和曹男同桌，除了服務生送酒外，沒人接近，也沒送菜上桌，檢察官認為，應是曹男利用魔術技巧，趁被害人不注意時，將藥物放在酒內騙被害人服下，再帶到旅店性侵，因此依加重強制性交罪起訴曹男。

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