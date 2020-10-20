桃園男帶12歲少女回家…拉進廁所啪！　友「隔著門」全程聽

▲阿俊於情人節當天與12歲女友人發生關係，事後遭判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／桃園報導

男子阿俊（化名）2018年情人節當天與12歲少女小綠（化名）結束喝酒聚會後，帶小綠回住處廁所發生關係，過程全被友人聽見，事後挨告妨害性自主。對此，桃園地院日前審結，依對未滿十四歲之女子為性交，將阿俊判刑1年6月，可上訴。

判決指出，阿俊與小綠因透過共同友人相識，2018年2月14日結束喝酒聚會後，他與小綠、友人們一同返回住處，孰料，他竟基於對於未滿14歲之女子為性交之犯意、未違反小綠之意願，與小綠於廁所內發生關係，直到小綠家人得知後，報警處理，整起事件才因此曝光。

對此，阿俊坦承有與小綠發生關係，但無違反小綠意願；在場的友人則證稱，當時隔著門，有聽見廁所發出女子呻吟聲，約20分鐘後，就看見阿俊與小綠一同走出廁所。

法官勘驗相關證據，認定阿俊犯行，審酌案發前阿俊與小綠為朋友關係，在酒後同居一室之情境下，年輕氣盛、一時衝動，無法妥善抑制自身情慾，經小綠同意與其發生性交行為，而觸犯法網；另考量雙方事後以20萬元達成和解，日前依對未滿十四歲之女子為性交，判阿俊1年6月刑期，全案仍可上訴。



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