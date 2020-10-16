低收男砸42萬買金飾、機車寵女友！遭劈腿悔婚…討不回一毛錢哭了

▲阿勁為了結婚，砸錢買婚戒、機車、手機等物送女友，卻換來對方劈腿悔婚，42萬多元也付諸流水。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／高雄報導

領有中度身心障礙手冊、低收入戶證明的男子阿勁（化名）與養生館女員工花花（化名）交往，2018年5月他聽聞花花想婚後，開心砸大錢買訂婚金飾，孰料，卻在同年12月發現花花劈腿，氣得提告「返還婚約贈與物」，要求花花支付金飾、交往期間等花費共42萬6690元。高雄地院審結，阿勁未能證明飾品是訂婚所用，駁回告訴，可上訴。

判決指出，阿勁前往養生館消費結識花花後，展開熱烈追求，隨後兩人交往，互稱對方「老公」、「老婆」，還多次出遊過夜；2018年7月間花花向阿勁表示「要先訂婚再公證結婚」，兩人遂一起前往銀樓挑選金飾，由阿勁出資購買「訂婚用」的耳環、戒指、項鍊、手鍊、尾戒，自此之後，還送花花機車、手機、包包、褲子等，總花費共42萬6690元。

孰料，同年12月間，阿勁卻發現花花同時與其他男子交往，拒絕與他結婚，讓他相當崩潰，氣得要求花花「7天內返還金飾」，惟花花逾期未還，因此提告「返還婚約贈與物」；對此，花花否認答應結婚，辯稱她與阿勁僅是男女朋友關係，阿勁贈與的物品非訂婚、結婚用品。

銀樓老闆則稱，一般客人前來會直接明說要訂婚或結婚，但阿勁和花花在店內選購時並未提及是否結婚，且兩人選擇的金飾可用於結婚、訂婚、平常戴，或者當定情物也可以，不知道兩人購買用途，只覺得兩人應該是男女朋友。

法官勘驗相關說詞及證據，認為阿勁的贈與物僅屬男女交往期間，為討對方歡心或單純表達真心鞏固感情之贈與財物，且未婚的男女朋友稱呼對方為老公、老婆以示親暱，亦非罕見情形，阿勁不能就此認定雙方存在婚約關係，最終以阿勁無法證明贈與物為訂婚所用、提告與「返還婚約贈與物」要件不符為由，判阿勁敗訴，全案仍可上訴。

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