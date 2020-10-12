少校連長「見紅硬來」…抱緊喊：你好可愛！女下士哭崩　下場出爐

▲陸軍少校連長遭指控猥褻女下士，一、二審均無罪。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台中報導

陸軍通信連前簡姓少校連長甫新婚一年，卻遭指控2016年至2017年間對女下士小君（化名）進行猥褻、性騷擾等行為。一審強制猥褻部分簡男以「歐洲蜜月旅行、留守部隊」之不在場證明獲無罪，性騷部分，則遭判刑9月，得易科罰金；針對無罪部分，檢方再提上訴，台中高分院日前審理，以上訴無理駁回，可上訴。

判決指出，簡男（案發後已撤職）2015年9月16日至2018年1月31日擔任陸軍通信連少校連長，小君是該連下士人事士；猥褻部分，2016年6月間，簡男透過通訊軟體邀約小君至住處，而小君因懾於權勢不敢違逆，便應邀前往，孰料，簡男竟抱住小君喊「你好可愛」，接著以手隔著衣物，撫摸小君胸部、腰部、大腿，再強脫衣物親吻，企圖性侵，最後因小君哭泣才作罷；同年9月3日，簡男再度邀小君到住處，竟故技重施，聽聞小君正值生理期，不理會反倒持續親吻小君，並以生殖器摩擦小君下體，直到小君邊哭邊喊「不要」才肯停手。

性騷部分，簡男2017年7月間於辦公室指導小君公文時，趁小君不及防備之際，伸手摸其臀部，同年11月間，見小君於中山室看顧裝備，還趁機親吻小君；事後簡男挨告，僅坦承性騷犯行，法官依性騷擾罪，判他9月刑期，得易科罰金

至於猥褻一事，一審台中地院依不在場證明，判簡男無罪，檢方不服再提上訴；二審台中高分院調查，2016年6月的星期六共4天，分別為6月4日、6月11日、6月18日、6月25日，而6月4日簡男值勤、小君端午節補班未外出，6月6日至6月27日簡男請婚假，帶妻子赴歐洲度蜜月；另外，9月2日至4日3天，簡男因值班在營留守，並無外出紀錄，綜合上述難認簡男在家猥褻小君，另勘驗相關出席、開車證明後，認定上訴無理，駁回告訴，全案仍可上訴。

整起事件爆發後，小君患有憂鬱症，另向簡男求償60萬元精神撫慰金，法官審酌簡男現已被撤職，於桃園機場擔任保全一職，判簡男賠10萬元為適當。

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