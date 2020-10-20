下水前簽切結還是不聽！小琉球潛水客摸海龜　正義哥拍照告發

▲李姓遊客在屏東縣小琉球龍蝦洞海域浮潛觸摸海龜，被海巡人員依法送辦 。（圖／第5岸巡隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

李姓遊客與友人到屏東縣小琉球參加浮潛，於小琉球龍蝦洞海域觸摸海龜，整個過程被正義哥拍了下來，向海巡人員告發，海巡人員在10分鐘內找到他，他承認觸摸海龜，表示教練未告知，海巡人員發現教練在他們下水前都要求簽下不得觸摸海龜切結書，訊後依違反野生動物保育法送辦。

▲▼觸摸海龜、依法送辦。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所於19日下午1時許接獲民眾報案稱：「於小琉球龍蝦洞海域發現浮潛遊客觸摸海龜情形。」並出具相關照片，海巡人員立即動員全力追查，於浮潛店家外發現涉案的李姓遊客，帶回調查。

據了解，47歲李姓遊客與友人一起到小琉球遊玩，並參加浮潛業者帶團浮潛活動，活動前已由浮潛業者實施宣導不得觸摸海龜等行為並簽下切結書，但仍發生觸摸海龜的憾事。

海巡署第5岸巡隊表示，這是今年以來，小琉球地區發生第5起違法騷擾海龜案件，安檢人員再度提醒，從登上至小琉球的交通船船上撥放的宣導影片，到島上各個沙灘豎立的保育宣導標誌，及海巡署於各大熱門水域遊憩景點以多國語言廣播宣導海洋保育注意事項，籲請遊客留意，以免觸法。

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