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下令傭兵槍殺4索馬利亞海盜！船長逃8年落網　檢方揭兇殘內幕

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▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲船員慘被開槍射殺，畫面相當血腥。（圖／翻攝Youtube）

記者黃宥寧／高雄報導

2012年間震驚國際的印度洋海上喋血案，經查是高雄遠洋漁船「屏新101號」由陸籍代理船長汪峰裕，涉下令船上2名巴基斯坦傭兵持半自動步槍射殺共4名外籍船員，隨即逃亡並遭通緝，直至今年8月間，汪再度入境高雄港遭逮捕歸案，經偵訊後涉嫌重大，高雄地檢署以殺人等罪起訴在押的汪男，並將他移審法院。

2014年8月間，網路流傳一段標題為「Fishing vessel Fijian crew getting shot outside fijiwaters（斐濟外海漁船上的斐濟船員遭槍殺）」的血腥影片，引起國際媒體及輿論關注。該影片長度為10分鐘，內容為數名男子靠在翻覆的船上，被3艘船包圍，突然槍聲響起，靠在船上的人全被射殺，畫面十分血腥。且持槍的槍手不但有用中文說話，還有人以泰語、越南語溝通，在拍攝過程中，還有出現台籍的「春億217號」船隻，震驚國際社會。追查後發現兇案發生地位在索馬利亞，該片海域的海盜十分猖獗。

事件震驚國際社會，當地警方也立刻介入調查，海巡循線追查當時陸籍汪峰裕（43歲）涉有重嫌，汪男不在台灣，又加上「屏」船遇事故沉沒並解散公司，造成追查困難，經尋求兩岸管道通知到案說明未果，2017年對船長發布通緝，汪男於2020年8月搭賽席爾籍「印度之星號」漁船抵達高雄港被警逮捕後收押。

汪峰裕逮捕歸案起初應訊時，承認「參與過一次海盜抓捕的行動」，並且肯定落海的人是海盜，因當時跟了他們2、3小時，當海盜的船靠近時，1名山東籍船長駕駛的陸籍船就快撞上去，當時會開槍是為了自衛，開槍前傭兵也有跟原公司確認過；但隔一次開庭，汪男卻又翻供稱「我是假設、打比方，假設遇到事情會怎麼處理」，直接否認有射殺海盜的事情。

經檢方傳喚屏新漁船的陶姓越南船員，證實影片中確實有人下令「開槍、開槍、開槍」那就是汪峰裕的聲音，而且另一支影片有錄到春億217號，根據船位監控系統（VMS）資料顯示屏新101號當時也在一旁，加上影片中4人中彈血液染紅海面，無任何動機，應已死亡，認定汪峰裕涉殺人罪嫌。

承辦檢察官查明汪男指示傭兵開槍殺人之舉，雖屬殘忍暴行，但當時疑似是搭著木殼船的索馬利亞海盜先開槍，他才反擊，且汪男怕受傷海盜被其他同夥救起，恐會聚集更多人、船前來報復並劫持漁船，而危及「屏新101號」漁船及船員的生命安全，才會下令射殺海盜，作此決定誠屬兩難，因此雖但依殺人等罪將汪男起訴，但也請求法院參酌汪男動機，量處適當之刑

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